



O cantor sertanejo Felipe Cavalliere quebrou o silêncio em torno dos boatos recentes de que está vivendo affair com a cantora Maiara, que forma dupla com Maraisa.

"Não é de hoje"

Em entrevista à revista Quem, o músico explicou que sua relação com a artista já existe há mais de quatro anos, e que os dois estão se conhecendo a cada dia. "A gente está se conhecendo sim. Faz 4 anos que a gente se conhece [risos]. Não é de hoje", detalhou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante participação recente do Melhor da Tarde, da Band, a própria Maiara e afirmou que não consegue esconder quando está apaixonada ao ser questionada sobre o rapaz. "Ai, cara, você sabe que eu sou uma mulher apaixonada, né? E aí, quando eu me apaixono, eu me entrego, me envolvo. Mas não posso falar muito, viu? Não posso falar muito, porque o boy é discreto", afirmou.

O jovem, de 24 anos, possui mais de 90 mil seguidores e é seguido por alguns famosos, tendo já dividido palco com a dupla Felipe e Rodrigo.

O texto Cantor sertanejo quebra o silêncio sobre affair com Maiara: Não é de hoje foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.