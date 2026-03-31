Com diagnóstico de esclerose múltipla, Guta Stresser rebate críticas à aparência





A atriz Guta Stresser, conhecida por seu trabalho em A Grande Família, voltou a chamar atenção nas redes sociais após compartilhar um momento descontraído com amigos. Aos 53 anos, ela publicou uma foto sorridente durante um encontro em Curitiba, onde participou de um churrasco de despedida. Na legenda, celebrou o momento: "Um churras com os amigos é sempre revigorante!! e completou com entusiasmo: Obrigada a todos pela força e carinho! Estamos sempre juntos!!".

Apesar do clima leve da publicação, os comentários rapidamente se voltaram para a aparência da atriz. Entre mensagens de surpresa e críticas, alguns internautas fizeram observações consideradas ofensivas. Ao se deparar com uma acusação mais agressiva, Guta Stresser respondeu de forma direta: "Só que não. E falar esse tipo de coisa de qualquer pessoa é das coisas mais grosseiras e preconceituosas que já vi aqui", demonstrando indignação diante do julgamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A artista também reagiu com ironia a quem afirmou não tê-la reconhecido. "Ótimo! Das maiores qualidades de uma atriz ou ator, acho a capacidade de mudar uma das mais bonitas!", respondeu, valorizando a transformação como parte essencial da profissão. Em meio às críticas, fãs também demonstraram apoio, destacando a importância de empatia nas redes sociais.

Leia também: Prêmio Jabuti abre categoria para influenciadores digitais de livros



Diagnóstico e resposta aos comentários

Ao longo das interações, seguidores lembraram que Guta Stresser convive com uma condição de saúde que pode impactar seu corpo. A atriz agradeceu o carinho ao receber mensagens de apoio: "Muito obrigada pela empatia, coisa realmente rara hoje em dia". Diagnosticada com esclerose múltipla, ela já falou publicamente sobre os desafios da condição, que pode causar alterações físicas e cognitivas. Mesmo diante das críticas, a artista segue ativa e reafirma sua postura diante do público, reforçando a importância do respeito e da compreensão nas redes sociais.