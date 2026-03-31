O ex-ator mirim de Avenida Brasil que já foi cantor de funk e hoje se dedica ao gospel - (crédito: Reprodução/Globo)





Antes de se destacar na música, Jottapê já tinha conquistado espaço na televisão ainda criança. Um de seus trabalhos primeiros trabalhos foi em Avenida Brasil, novela de grande sucesso em que ele interpretou Jerônimo, o capanguinha do vilão Nilo (José de Abreu).

Após a experiência na novela, ele continuou atuando em produções voltadas ao público jovem, incluindo participações em outras séries e novelas. Com o tempo, porém, decidiu explorar novos caminhos e encontrou na música uma forma de se expressar. Foi nesse período que iniciou sua trajetória no funk, ganhando notoriedade principalmente entre o público mais jovem.

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O reconhecimento nacional veio com sua participação na série Sintonia, da Netflix, onde interpretou MC Doni, um personagem diretamente ligado ao universo musical das periferias. O sucesso da produção ajudou a impulsionar ainda mais sua carreira como MC, consolidando sua imagem no cenário do funk.

No entanto, a vida de Jottapê passou por uma transformação significativa nos últimos anos. O artista decidiu mudar completamente de estilo musical e passou a se dedicar ao gospel, refletindo também uma nova fase pessoal e espiritual. A transição chamou atenção dos fãs, já que representou uma ruptura com o tipo de conteúdo que ele produzia anteriormente.

Hoje, Jottapê segue ativo na música, mas com uma proposta diferente daquela que o tornou conhecido no início. Sua trajetória, que começou na teledramaturgia, passou pelo funk e chegou ao gospel, mostra uma mudança marcante tanto na carreira quanto na forma de se conectar com o público.