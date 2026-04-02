Indicações para Ordem do Mérito Cultural estão abertas ao público

A Ordem do Mérito Cultural 2026, honraria concedida pelo governo federal por meio do Ministério da Cultura, abriu consulta à população. É possível indicar personalidades, órgãos, instituições ou coletivos que contribuíram para o desenvolvimento da cultura por meio de formulário até 9 de abril. A justificativa com a relevância do indicado deve ter, mínimo, 500 caracteres.

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As nomeações podem abranger os mais variados segmentos culturais, como acervo, arquitetura, artes cênicas (teatro, dança e circo), artes visuais, audiovisual, cultura digital, cultura indígena, culturas urbanas, fotografia, literatura e música. Os homenageados serão reconhecidos em três diferentes graus, conforme o impacto e relevância da atuação: Grã-Cruz, para as maiores distinções, Comendador, para destaques, e Cavaleiro, para contribuições relevantes.

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A Ordem do Mérito Cultral foi instituída pela Lei n.º 8.313, de 1991 e tem por objetivo condecorar personalidades, órgãos e entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, que tenham se distinguido por contribuições prestadas à cultura brasileira. A honraria foi retomada em 2025 com o tema "40 anos do MinC: Democracia e Cultura" e condecorou 112 pessoas e 14 instituições.





Serviço

Indicações para a Ordem do Mérito Cultural 2026 até 9 de abril por meio deste formulário.