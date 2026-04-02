God of War: Ator de Kratos diz que foi dispensado cedo demais pela Sony - (crédito: Observatorio do Cinema)

O ator T.C. Carson, voz original de Kratos, explicou como foi procurado pela Sony para retornar ao personagem na trilogia de remakes da fase grega de God of War.

O projeto foi confirmado em um State of Play da PlayStation, quando Carson apareceu ao lado do anúncio e do lançamento de God of War: Sons of Sparta. Também foi revelado que Christopher Judge, intérprete de Kratos na saga nórdica, não terá envolvimento nos remakes.

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Durante a MegaCon Orlando, Carson comentou o processo de retorno.

Nós já vínhamos conversando há um tempo, e eles voltaram depois que perceberam que tinham me dispensado cedo demais, disse.

Em seguida, o ator brincou sobre o tom da fala:

Eu fui diplomático o suficiente? Eu trabalhei naquele jogo, trabalhei mesmo.

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Retorno após saída

Apesar do comentário, Carson afirmou que a conversa com a Sony foi positiva.

Foi uma ótima conversa. Eric veio, nós jantamos, conversamos sobre isso, e ele me explicou o que queriam fazer e eu aceitei, afirmou, citando o diretor Eric Williams.

O ator também refletiu sobre sua trajetória.

Eu acredito que, quando o universo coloca um trabalho na nossa frente, nós fazemos esse trabalho, passamos por ele, e quando termina, seguimos para outro.

A escolha de Carson faz sentido dentro do contexto da trilogia original, enquanto a versão mais recente do personagem seguiu outro caminho. Christopher Judge já havia negado qualquer desentendimento entre os dois atores e afirmou que sentiu grande pressão ao assumir o papel, indicando que não há conflito entre eles.

O remake de God of War ainda está em estágio inicial de desenvolvimento e não há previsão de lançamento.