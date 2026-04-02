João Guilherme relata preocupação com exposição dos filhos de Zé Felipe: "Não sei o que acrescenta" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

João Guilherme apontou sua preocupação ao falar sobre a exposição infantil nas redes sociais nos dias atuais. O ator, que é tio de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, frutos da união entre Virginia Fonseca e Zé Felipe, refletiu acerca do assunto.

Em entrevista à revista Quem, o filho de Leonardo reconhece que sua trajetória foi contrária da vivida por crianças da nova geração, que já nascem conectadas e expostas à internet desde muito novas.

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É muito distante o que eu vivi do que essas meninas vivem, afirmou João Guilherme, ao se referir às sobrinhas. Sincero, o ator destacou que não observa benefícios na exposição nas redes sociais, principalmente por ser na infância.

"Não sei o que acrescenta"

Na minha opinião, quando eu tiver filhos, não vou querer toda essa exposição nas redes sociais. Não sei o que isso acrescenta, neste momento, para as crianças, disse. "Acho que tem que acompanhar de perto qual vai ser a relação das próprias meninas com a internet, com a vaidade, essas coisas", apontou João.

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