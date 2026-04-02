Solange Almeida reacende polêmica e descarta retorno ao Aviões do Forró: "Vergonha na cara" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Solange Almeida usou as redes sociais nos últimos dias e virou assunto após ter reagido em torno da possibilidade de fazer um retorno à banda Aviões do Forró, em que dividiu os vocais com Xand Avião, e mantiveram uma parceria de 16 anos.

Através do Instagram, a cantora foi sincera ao desmentir a chance de um reencontro com o grupo musical. "Sinto muito em dizer mas não tem possibilidade disso acontecer. Não é sobre dinheiro", disparou.

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"Vergonha na cara"

"Isso é sobre vergonha na cara. Sei que fizemos história, sim, revolucionamos o movimento, mas é passado. Quem viveu, viveu", escreveu Solange Almeida.

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Em tempo, Solange Almeida deixou a banda em 2017, um ano antes do término do Aviões do Forró. O motivo de sua saída nunca foi devidamente explicado. A cantora, inclusive, teria sido demitida pelos empresários na época, e até hoje destaca que não planeja um novo projeto com Xand Avião.

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