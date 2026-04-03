Do BBB ao campo: Davi Brito vende ovos e aposta no agro

Vivendo "de gue?". A vitória do BBB 24 marcou uma virada na vida de Davi Brito, que decidiu apostar no campo como novo eixo de trabalho. Longe dos holofotes do reality, ele passou a se dedicar ao agronegócio e já começou a perceber retorno financeiro com a produção de ovos em sua propriedade.

A fazenda, segundo o próprio baiano, foi comprada em estado degradado e precisou passar por um processo de recuperação antes de começar a operar. Com a estrutura reorganizada, a produção deslanchou e a venda dos ovos tem garantido resultados animadores.

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“Hoje eu estou colhendo os frutos da minha roça […] foram diversas placas de ovos que foram vendidas, muitos clientes satisfeitos”, Davi afirmou nas redes sociais.

No entanto, nem todas as movimentações deram certo. Davi contou que deixou escapar a chance de adquirir 40 cabeças de gado por não conseguir reunir o valor exigido dentro do prazo da negociação. “Ele falou: ‘é pegar ou largar’ […] tentei arranjar o dinheiro, liguei pra várias pessoas”, relatou.

Mesmo arrependido por não ter conseguido concluir a compra, ele afirma que segue focado na expansão das atividades rurais e na consolidação do negócio.