Shakira manda recado em português sobre show em Copacabana

A cantora colombiana Shakira falou pela primeira vez após o anúncio de que se apresentará gratuitamente no Rio de Janeiro. Em um vídeo publicado por ela nas redes sociais, a artista mistura inglês e português ao falar sobre a expectativa para se apresentar no Brasil. Nessa quarta-feira (11/2), foi comunicado que a musa irá ao palco em Copacabana, no dia 2 de maio, no projeto "Todo Mundo no Rio".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Shakira é confirmada como atração em show em Copacabana



"Eu vou estar com você em breve, em maio, no concerto mais sonhado da minha vida. Nós vamos curtir muito. Eu tenho tanta saudade de vocês, mas em breve estarei no Rio na praia de Copacabana", disse a ela, em português.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em seguida, reproduz passos de samba rapidamente, e agradece ao púbico brasileiro. "Eu te amo, Brasil!", exclama. Batizado de "Todo mundo no Rio", o evento já levou Madonna e Lady Gaga à praia, em 2024 e 2025, respectivamente.

Veja o vídeo publicado por Shakira nas redes sociais:

De acordo com o colunista Lauro Jardim, Shakira assinou um contrato com a Bonus Track, empresa de Luiz Oscar Niemeyer. A assinatura ocorreu na terça (10/2). A previsão é de que a apresentação aconteça a partir das 21h45. Haverá, ainda, uma apresentação de abertura, mas ainda sem artista definido.

A cantora segue pela América Latina com a turnê Las Mujeres ya no Lloran World Tour. Após oito anos, Shakira voltou ao Brasil para divulgar seu útimo disco. Fluente em português, apareceu no livro dos recordes, o Guiness Book, como artista latina com turnê de maior bilheteria da história.



