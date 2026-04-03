Isabella Scherer anuncia aos gêmeos sexo do bebê que está esperando





A influenciadora e chef Isabella Scherer surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira (1º) ao compartilhar um momento especial em família: a descoberta do sexo de seu terceiro filho. Mãe dos gêmeos Mel e Bento, de 3 anos, frutos de seu relacionamento com Rodrigo Calazans, ela decidiu fazer a revelação de forma íntima e longe de grandes produções, priorizando a conexão com quem está ao seu lado no dia a dia.

No vídeo publicado nas redes sociais, Isabella Scherer aparece interagindo com o marido e os filhos, pedindo que cada um dê seu palpite sobre o sexo do bebê. Apenas Rodrigo Calazans acertou ao dizer que seria um menino. Para tornar o momento ainda mais especial, a influenciadora preparou uma surpresa diferente: decorou a própria barriga com adesivos coloridos que revelariam a resposta. "Eu estou agora com minha barriga inteira cheia de adesivos coloridos que vai revelar o sexo, só que eu estou sozinha lutando contra todos os meus pensamentos intrusivos", contou antes da revelação.

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Em seguida, ela foi ao encontro da família para compartilhar a novidade e registrar a reação de todos ao descobrirem que um novo menino está a caminho. A gestação havia sido anunciada no início de março com bom humor, quando escreveu: "Ooops I did it again", em referência à música de Britney Spears. Desde então, Isabella Scherer vem dividindo detalhes dessa nova fase com seus seguidores.

Família animada e planos para o futuro

Em entrevistas recentes, a influenciadora revelou que sempre sonhou em ter três filhos, embora tenha precisado convencer Rodrigo Calazans sobre a ideia. "Eu tive medo de ser gêmeos novamente, porque tinha chances", confessou, ao falar sobre o processo de tentar engravidar. Agora, com a novidade confirmada, a família vive a expectativa da chegada do bebê. Sobre os filhos, ela contou: "Eles vêm, dão beijinho e fazem carinho na minha barriga espontaneamente. Eles estão super animados. O Bento, então, adorou que vai ter um irmãozinho", mostrando o clima de alegria que toma conta da casa.