Marcos Pitombo expõe medo e perseguição intensa de stalker:





Marcos Pitombo viralizou nas redes sociais no final do ano passado, ao revelar ser vítima de um stalker há mais de um ano, onde chegou a recorrer às autoridades para denunciar o criminoso.

Em entrevista à revista Quem, o ator relatou que chegou a ter medo de que algo pior pudesse acontecer e se apegou à fé antes de registrar um boletim de ocorrência e conseguir uma medida protetiva. "Foi uma coisa bem complicada. Foi um ano de perseguição física, inclusive no meu ambiente de trabalho. Eu estava fazendo uma peça e a pessoa ia lá reiteradamente no meu ambiente de trabalho", relembrou.

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"Rezei para que nada acontecesse"

"Eu me sentia bem incomodado por isso. Eu nem sabia que pelas redes sociais a gente dava informações sobre a nossa rotina. A pessoa estava seguindo os meus passos até na hora de lazer. Fiquei um pouco aflito com isso, principalmente por estar sendo constrangido no meu ambiente de trabalho. Rezei muito para que nada acontecesse", explicou Marcos Pitombo.

O ator ressaltou que foi essencial o apoio que recebeu das pessoas após o desabafo que fez em sua rede social sobre o caso. "Mas o que eu tirei de lição disso tudo é que é importante denunciar e confiar nos órgãos públicos. Ele constrangia pessoas próximas a mim. Foi ali que eu consegui dar um fim", destacou.