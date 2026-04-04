Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (4/4)

PERCEPÇÃO INVERTIDA

Data estelar: Lua míngua em Escorpião.

O dinheiro é a única divindade do mundo atual, incontestável e adorada pelas pessoas de todas as religiões, e o dinheiro junto à inteligência artificial, são nossos inventos, os fizemos à nossa imagem e semelhança.

Porém, como nós não possuímos a percepção eterna e infinita da divindade criadora, nossas criações se voltam contra nós, nos oprimindo, porque deixamos de ter a percepção que são nossas criações e passamos a nos convencer de que nós somos o produto do dinheiro e da IA.

A inversão de valores é uma inversão de percepção, nos enxergamos através do dinheiro e da inteligência artificial, quando sábio seria enxergar essas manifestações como instrumentos ao nosso serviço, mas que, pela inversão de percepção, nossa humanidade está a serviço do dinheiro e logo mais também a serviço da inteligência artificial.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É hora de você agarrar o que é seu, hora de puxar a sardinha para seu lado e consolidar seus interesses. Provavelmente, a atitude vai atrair críticas, mas nesta parte do caminho vale a pena seguir em frente. Melhor.

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TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Para que tudo dê mais ou menos certo é imprescindível que suas boas intenções sejam testadas na realidade prática, porque em si mesmas as boas intenções são teorias lindas, que nem sempre convergem com a realidade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Considere o seguinte, os bons conselhos que sua alma recebe precisarão ser postos em prática para ser testados, e nesse sentido as pessoas que os oferecem não estarão ao seu lado para fazer esses testes. Ou não?

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Cuide dos seus recursos, gaste com sabedoria, este é um momento que lhe apresenta perspectivas interessantes, mas que ainda requerem um amadurecimento maior. O tempo está ao seu favor, evite precipitações inúteis.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A abundância não se demonstra nos gastos, mas na boa administração dos recursos, porque dessa forma você mostra às pessoas de seu círculo de relacionamentos uma sabedoria que, se elas adotarem, beneficiaria a todos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os investimentos que você andou fazendo começam a trazer resultados importantes, ainda um tanto desconexos entre si, mas benéficos mesmo assim. A situação há de servir de incentivo para você continuar em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Normalmente, você pode considerar que sejam boas pessoas aquelas que fazem o que está ao alcance delas, enquanto as más pessoas são as que, apesar de terem recursos, são mesquinhas em suas atitudes. Discernimento.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Tenha em mente que neste momento tudo que você fizer, sejam as coisas boas ou as que seria melhor nem comentar, tudo, absolutamente tudo tende a aumentar e ganhar tal proporção que acabe se descontrolando. Pense nisso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Agora você encontrará gente disposta a acompanhar você nas formas exageradas de manifestação, que para você não são nada mais do que parte do seu dia a dia. Encontrar companhia para os exageros é uma experiência.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Logo você encontrará a graça que por enquanto está oculta por trás da bagunça que toda mudança traz à tona. Essa graça circula nas entrelinhas de tudo que anda acontecendo, mas é preciso bom humor para a perceber.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Escolha com muito discernimento quais, dentre as inúmeras tarefas que se apresentaram, são realmente prioritárias, porque assim você evitará gastar energia excessiva em assuntos que não são tão importantes.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Faça os movimentos necessários sem cometer exageros nem precipitações, porque apesar de acontecerem coisas importantes, tudo precisa de reflexões sinceras de sua parte para ser devidamente aproveitado.