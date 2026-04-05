Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (5/4)

O MAIOR EXAGERO

Data estelar: Sol e Júpiter em quadratura.

Dentre todos os exageros que nossa humanidade é capaz de cometer, o mais exagerado de todos é o convencimento de que o Universo gira em torno do umbigo individual, o que leva ao entendimento de que, antes de tudo, cada pessoa deve salvar a si mesma, para só depois, se sobrar tempo, se ocupar do bem-estar das pessoas com que se relaciona.

O bem-estar individual é o necessário resultado do bem-estar grupal, não existe um indivíduo vivendo bem se as pessoas com que se relaciona não se encontram bem também, porém, apesar de todas as evidências comprovarem a afirmação, ainda assim o exagero individualista é tão ignorante que também ignora a realidade.

O indivíduo não deve ser anulado em benefício do grupo, mas o indivíduo tampouco deve beneficiar a si mesmo em detrimento do grupo.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ainda que sejam legítimas suas demandas e que seja propício você tomar posse do que seja seu, mesmo assim haverá gente disposta a fazer de tudo, inclusive o que não deva ser feito, para impedir seus movimentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As boas intenções que nunca foram postas em prática pavimentam o caminho do inferno. Não se trata de atuar impulsivamente, porém, de perceber que boas intenções, por si sós, não solucionam, apenas complicam.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As pessoas até que dão bons conselhos, mas nenhuma delas se coloca ao seu lado para encarar a luta, todas deixam você na linha de frente da batalha. Essa atitude limita bastante o benefício dos bons conselhos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O entusiasmo há de ser dosado com sabedoria, para sua alma não se precipitar na direção de assuntos que se apresentam promissores e brilhantes, mas que uma vez postos em prática significariam gastos desnecessários.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Conserve seus recursos, evite se precipitar em gastos que, agora, seriam supérfluos. Este é um momento em que tudo parece empurrar numa direção de abundância, que é real, mas que mesmo assim requer atenção de sua parte.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Continue em frente com sua batalha e seus investimentos, porque aquilo que você fizer com a alma bem disposta e cheia de intenções puras, dará resultados positivos de forma inevitável, não importa o quanto tudo seja difícil.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Apesar da boa vontade de certas pessoas, elas não conseguem acertar no ponto, mas isso não há de servir para julgar o desempenho delas, apenas entender que, talvez, este não seja o melhor momento delas. Compreensão.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Há tempos em que se pode agir sob um manto de discrição, mas não é esse o caso da atualidade, em que tudo tende a adquirir uma proporção que se descontrola. Tenha isso em mente para não expor o que não deseja.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os exageros são espontâneos em sua natureza, portanto, não haverá, para você, nenhuma diferença do habitual, mas talvez você se surpreenda com as pessoas discretas cometendo exageros neste momento. Tudo louco.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há tantas coisas belas e boas acontecendo, mas que ficam nas entrelinhas da bagunça da transformação que está em curso. Procure prestar atenção e, principalmente, consolide uma atitude bem-humorada para isso.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os assuntos importantes estão misturados com outros, que apesar de entusiasmarem, não tem valor real, porque apresentam ilusões, sempre lindas e confortáveis, mas de efeitos colaterais nocivos. Use o discernimento.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O bom aproveitamento das circunstâncias atuais depende de você não se precipitar na direção de nada, mas antes de decidir qualquer coisa que o valha fazer reflexões sinceras a respeito das reais necessidades.