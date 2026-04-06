Veja os 6 motivos que mostram que 2026 é o ano de Zendaya

Zendaya parece estar em vários lugares ao mesmo tempo - (crédito: laiscsrodrigues)

Entre estreias de filmes aguardadas no cinema, aparições que dominam os tapetes vermelhos e um casamento que virou assunto nas redes, Zendaya vive um dos anos mais falados da carreira.

O nome da atriz norte-americana de 29 anos desponta em trailers, eventos, teorias de fãs e em publicações sobre alta costura. Neste ano, a artista está presente em diferentes espaços ao mesmo tempo, do cinema às redes sociais, passando por momentos felizes da vida pessoal que ganharam grande atenção do público.

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Confira aqui 6 pontos que ajudam a entender por que Zendaya virou um dos nomes mais comentados do ano:

1. Ela está em ‘todo o calendário’ de estreias do cinema

Em 2026, Zendaya aparece em uma sequência de filmes e séries que fazem seu nome surgir o tempo todo no nicho do audiovisual.

Entre suas grandes estreias, está “The Drama” (9 de abril), onde atua ao lado de Robert Pattinson em uma história sobre um casal às vésperas do casamento que passa por uma mudança inesperada na relação.

Pouco depois, volta com a nova temporada do seriado da HBO “Euphoria” (12 de abril), após 4 anos de espera, continuando a história de Rue em um momento mais intenso da série.

No meio do ano, estreia em "A Odisseia” (16 de julho), dirigido por Christopher Nolan, interpretando Atena.

ELA ainda volta ao universo de Peter Parker e sua relação com Mary Jane em “Homem-Aranha: Um Novo Dia” (30 de julho), além de aparecer em “Duna: Parte 3” (17 de dezembro), fechando o ano em uma das sagas mais comentadas do cinema atual.

2. Está na “Bride Era”, ou melhor, teve um casamento digno de conspirações

O casamento de Zendaya com Tom Holland chamou atenção dos fãs do casal, não só pela emoção da oficialização do casamento, mas também pela repercussão de fotos da cerimônia. Ou corrigindo, a polêmica foi pela falta das imagens.

Quando fotos começaram a circular nas redes, muitos fãs acreditaram que eram reais. Depois se descobriu que parte do material tinha sido criada por inteligência artificial.

O caso cresceu ainda mais depois que a atriz comentou em entrevistas que essa situação acabou gerando desconforto e até confusão entre pessoas próximas, já que muita coisa que circulava não era verdadeira. O resultado foi um casamento que virou assunto mundial, mesmo sem exposição pública.

Foto do casamento de Tom Holland e Zendaya, gerada por inteligência artificial, ultrapassou 9,8 milhões de curtidas no Instagram e agora é uma das publicações mais curtidas da plataforma este ano. pic.twitter.com/GIwlO6652D — PopTrends (@PopTrendsOF) March 7, 2026

3. Tem uma relação leve com fãs que aparece nos detalhes

Zendaya não é de estar o tempo todo nas redes, mas mantém uma relação próxima com fãs através de entrevistas e aparições públicas.

Um dos momentos mais comentados da última semana foi quando ela apareceu com uma blusa do universo do fã clube de “Edward, de Crepúsculo”, em referência ao trabalho com Robert Pattinson em “The Drama”. Isso vira assunto porque o público percebe pequenas conexões e cria narrativas em cima delas.

Além desses 'easter eggs' no figurino, a presença dela em programas tem sido um combustível à parte. Em entrevistas recentes no The Tonight Show e em participações no Saturday Night Live, Zendaya tem mostrado um lado muito humano ao rir das próprias teorias da conspiração que surgem sobre ela.

Essa habilidade de transitar entre a estrela de cinema intocável e a pessoa que faz piada com memes da internet cria uma conexão de 'melhor amiga' dos fãs que o público adora alimentar.

Zendaya surprised fans at a screening of ‘THE DRAMA’ wearing a Twilight shirt featuring Robert Pattinson as Edward Cullen. ???? pic.twitter.com/DhlcB4i5Hw — Film Crave (@_filmcrave) April 4, 2026

4. Cresceu sem mudar quem ela parecia ser

Diferente de outras estrelas que tentam "matar" sua imagem juvenil, Zendaya fez uma transição orgânica. Ela não é uma "ex-Disney"; é uma atriz que cresceu junto com seu público, mantendo a fidelidade de quem a segue desde o início.

5. Moda como pertencimento

Nos tapetes vermelhos, Zendaya está entregando conceitos. Ao lado de seu estilista de longa data Law Roach, ela aperfeiçoou o chamado method dressing (vestir-se de acordo com o tema do filme). Com a atriz isso marcou, desde looks futuristas e orgânicos para as premières de Duna, até o vestido monumental da Schiaparelli usado na estreia de "O Drama", em Nova York. Uma peça de alta-costura que levou 8 mil horas para ficar pronta e foi feita com 65 mil penas falsas de seda crua.

Esses eventos viram parte da narrativa dos filmes que ela está promovendo, como se moda e cinema estivessem juntos na mesma história.

‘something blue’ zendaya in a schiaparelli couture number as the final dress at the drama premiere pic.twitter.com/onIt5vIYGZ — ? (@saintdoII) April 2, 2026

6. Está tendo um ano que parece cheio demais para ser só coincidência

Zendaya parece estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas o que torna 2026 realmente curioso é que esse 'boom' acontece logo após um período em que ela optou por um perfil mais baixo. Após a intensa maratona de gravações, a atriz já sinalizou que pretende dar uma pausa na carreira no final deste ano para focar em projetos de bastidores e na vida pessoal.

Essa sensação de 'despedida temporária' faz com que o público consuma cada estreia e cada passo com ainda mais urgência, sabendo que, depois de dezembro, ela deve se retirar dos holofotes por um tempo para recarregar as energias.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite