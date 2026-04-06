Guia avançado: como criar figurinhas animadas (GIFs)

O WhatsApp se consolidou como uma das principais plataformas de comunicação do dia a dia, com oferta de mensagens instantâneas e criptografadas. Desde o lançamento do aplicativo, em 2009, e sua popularização no Brasil, em 2013, a plataforma muda a interface. Em 2016, o aplicativo oferece a opção para envio e visulização de GIFs.
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Os Graphics Interchange Format, popularmente conhecido por suas siglas GIFs, são arquivos de imagem com movimento. Na prática, funcionam como pequenos vídeos sem som, reproduzidos automaticamente em loop, e sem precisar dar o player, basta abrir a conversa e a animação já começa.
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Por isso, se tornaram populares em memes, respostas rápidas e até campanhas publicitárias digitais. Fazer a própria animação virou algo comum e tanto usuários de IOS e Android conseguem produzir em poucos passos.
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Como criar GIFs no celular (Android e iPhone)
Passo 1 : Escolha o aplicativo
- Android: Google Fotos ou Gboard
- Iphone: Giphy ou ImgPlay
Passo 2 : Escolha o conteúdo
Abra o aplicativo escolhido, e selecione um vídeo ou várias imagens da sua galeria. Prefira vídeos curtos (até 10s)
Passo 3 : Edite o GIF
Corte o trecho mais engraçado/importante que desejar, ajuste a velocidade, adicione texto, emojis, adesivos ou filtros, como preferir.
Passo 4 : Converta para GIF
Clique em “Salvar como GIF” ou “Exportar GIF”, aguarde o processamento
Passo 5 : Compartilhe
Agora é só compartilhar, envie direto no WhatsApp, ou salve na galeria.
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A recomendação para manter um GIF com a qualidade alta é criá-lo com duração entre três e seis segundos. GIFs muito longos ou pesados podem travar o envio ou perder qualidade, então o tamanho do arquivo é um ponto importante.
Também é importante lembrar que GIFs não possuem áudio. Caso o som seja essencial para o conteúdo, a recomendação é salvar o material como vídeo.
Mas do que uma tendência passageira, os GIFs se consolidaram como uma linguagem própria da internet. Seja para reforçar uma piada, expressar emoção ou até informar, essas pequenas animações mostram como a comunicação digital continua evoluindo, cada vez mais visual, rápida e interativa.
Os GIFs se consolidaram como uma das linguagens mais expressivas da Era Digital. Eles permitem reações rápidas, criativas e visuais, transformando conversas em experiências mais dinâmicas. Seja no Android ou no iOS, confira como criar essas animações
*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite
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