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Artes cênicas

Espetáculo premiado circula por creches do DF e anuncia turnê internacional

'Os peixes não falam' será apresentada em três festivais na América Latina: no Centro Cultural Tijuana (CECUT), no México; no Parque del Conocimiento, em Posadas, na Argentina; e no Festival OFF FIAEuy, que acontece em Montevidéu e San José, no Uruguai

Os Peixes não Falam - (crédito: Divulgação)
Os Peixes não Falam - (crédito: Divulgação)

Criado para bebês e crianças de até 5 anos, o espetáculo Os peixes não falam volta a circular nas creches do Distrito Federal entre 8 e 16 de abril. Além disso, o espetáculo da companhia Primeiro Olhar, com direção de Clarice Cardell em parceria com a francesa Katy Deville (Théâtre de Cuisine), ultrapassa as fronteiras nacionais e realiza turnê internacional que passará pelo México, Argentina e Uruguai.

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Um dos pilares do projeto é transformar creches em espaços de experimentação artística enquanto democratiza o acesso à arte como ferramenta essencial de formação humana. A circulação pelas unidades de educação infantil será na Candangolândia e é realizada com apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC). Já a turnê é organizada por meio do programa Conexão Cultura.

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Depois de integrar a programação da Bienal de São Paulo, a peça chega a um momento histórico para o DF que, pela primeira vez, receberá o Prêmio APCA por uma obra de teatro e, além disso, é a primeira montagem voltada à primeira infância a ser premiada pela Associação Paulista de Críticos de Arte.

Os peixes não falam mergulha nos mistérios da linguagem antes da palavra e propõe uma experiência cênica pioneira para a primeira infância. Boias que flutuam como pensamentos, sons que remetem à memória do ventre e uma atuação que transita entre o gesto e o afeto criam paisagens que comunicam sem verbalizar. 

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 06/04/2026 17:09
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