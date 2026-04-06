O filme sobre espaço que equipe da Artemis II assistiu antes de ir à Lua

Antes de fazer um sobrevoo histórico na face oculta da Lua, a equipe de astronautas da missão Artemis II passou por uma quarentena e aproveitou o tempo em isolamento para assistir a um filme cujo tema combina bastante com a missão: Devoradores de Estrelas.

A revelação foi feita pelo astronauta canadense Jeremy Hansen no último sábado (4/4), durante uma transmissão ao vivo mediada pela CSA (Agência Espacial Canadense). Na ocasião, ele foi questionado sobre o que diria a Ryan Gosling, seu conterrâneo, que é protagonista do filme e gravou um vídeo desejando boa sorte à tripulação.

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"Isso é muito legal. Todos nós tivemos sorte e pudemos assistir a Devoradores de Estrelas quando estávamos em quarentena. Foi excelente. Eles enviaram um link para que pudéssemos ver o filme em casa com nossas famílias, enquanto nos preparávamos para sair em nossa própria aventura espacial", celebrou Hansen.

No vídeo de Gosling, exibido em uma transmissão ao vivo da Nasa, o ator se apresenta e deseja boa sorte aos astronautas. "Eu sou Ryan Gosling e interpreto um biólogo que vai para o espaço salvar a Terra em Devoradores de Estrelas. Mas os astronautas da Artemis II vão para o espaço de verdade, viajar para mais longe da Terra do que qualquer ser humano na história. Estou enviando felicidades a toda a equipe."

Sobre o que é o filme 'Devoradores de Estrelas'?

Inspirado no livro homônimo de Andy Weir, o filme acompanha um professor de ciências do ensino fundamental, Ryland Grace (Gosling), que viaja ao sistema Tau Ceti em uma missão para salvar a humanidade. Sem memória alguma de quem é ou como foi parar ali, Grace recorda que foi recrutado para uma missão especial chamada Projeto Fim do Mundo para investigar o motivo pelo qual o Sol está morrendo na Via Láctea. O que parecia uma trajetória solitária, no entanto, se transforma em uma viagem em companhia de uma amizade inesperada.

"Eu diria para o Ryan que a vida imita a arte e vice-versa", prosseguiu Hansen. "Ele fez um ótimo trabalho no filme, e é maravilhoso ver as pessoas abraçarem esses personagens. O filme é um exemplo inspirador de alguém que vai e faz o que é necessário. É um exemplo que todos podemos seguir."

A Artemis II sobrevoa a Lua nesta segunda-feira, 6, e marca a maior distância que um ser humano já percorreu da Terra. Os quatro astronautas vão contornar o lado oculto da Lua. A tripulação é composta pelos astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen.

Onde assistir a 'Devoradores de Estrelas'

Devoradores de Estrelas está em cartaz nos cinemas brasileiros.