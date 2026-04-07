



Juju Ferrari usou as redes sociais e quebrou o silêncio em tono dos rumores que surgiram acerca das supostas dificuldades financeiras que estaria enfrentando após ter o carro apreendido.

Através do Instagram, a influenciadora digital detalhou a situação, e argumentou que fez com que muitas pessoas associassem o caso a uma suposta crise, o que não corresponde à sua realidade. Muita gente começou a falar que eu estava falida, que tinha perdido tudo, e isso não tem nada a ver com a minha realidade, iniciou.

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Teve gente me ligando para oferecer dinheiro, como se eu estivesse precisando, declarou Juju Ferrari. Segundo ela, o print compartilhado mostra o faturamento recente nas plataformas, que gira em torno de R$ 900 mil, além de uma base de milhares de assinantes ativos.

Eu trabalho todos os dias com isso e tenho controle total do que eu ganho. Não é uma situação isolada que define o que construí, afirmou. A influenciadora afirma que a decisão de expor os ganhos foi uma forma direta de responder às críticas. As pessoas veem uma coisa e já criam uma história inteira. Eu sei exatamente o que eu ganho e o que eu tenho, então não faz sentido esse tipo de comentário, concluiu.

O texto Falida? Juju Ferrari se manifesta sobre rumores de dificuldades financeiras foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.