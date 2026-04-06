



O jornalista Manoel Soares reconheceu que teve dificuldades na convivência com Patrícia Poeta durante o período em que dividiram a apresentação do Encontro, na Globo. A revelação acontece quase três anos após sua saída inesperada do programa e expõe aspectos da relação profissional, sem entrar em detalhes sobre episódios específicos ou críticas diretas à colega.

A declaração foi feita no podcast Podshape, comandado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia. No quadro em que os convidados comentam situações hipotéticas envolvendo personalidades conhecidas, Manoel foi questionado sobre sua experiência de convivência.

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Ele respondeu: "Por mais que eu tenha tido problemas com Patrícia, tenho muito carinho pelo Felipe [Poeta, filho da jornalista]. É um baita músico, um produtor fantástico. E eu acho muito delicado essas pessoas que Logicamente, eu tenho as minhas opiniões, no período que a gente trabalhou juntos, que eu não fico dividindo, porque não acho bacana".

Apesar de admitir os conflitos, Manoel também ressaltou pontos positivos da trajetória de Patrícia Poeta."É uma mulher com mais de 40 anos, que venceu inúmeras barreiras para estar no ar todos os dias. Eu não posso reduzir as pessoas às minhas desavenças ou desafetos", afirmou.

Ao concluir, o jornalista reforçou sua postura de respeito, mas estabeleceu limites na relação pessoal: "Não acho saudável. Então: Manoel, vamos revezar esse exercício na academia?. Vamos. Manoel, você chamaria para tomar café na sua casa?. Talvez não. Mas acho que a Patrícia tem as qualidades dela e que precisam ser respeitadas".

O texto Manoel Soares confirma atritos com Patrícia Poeta nos bastidores do Encontro foi publicado primeiro no Observatório da TV.