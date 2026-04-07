



Gracyanne Barbosa usou as redes sociais nesta última segunda-feira (6/4), e abriu o jogo sobre seu processo de recuperação seis meses após romper o tendão do joelho durante uma apresentação no Dança dos Famosos, no Domingão com Huck.

À época, o acidente, que aconteceu em setembro de 2025, precisou afastar a ex-participante do BBB 25 da competição, passar por cirurgia e enfrentar um longo processo de recuperação. Através do Instagram, a musa fitness detalhou o quadro de saúde atual.

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"Como está sua recuperação? Ainda sente alguma limitação?", quis saber uma pessoa, através da caixinha de perguntas nos Stories. "Seis meses depois e eu entendi que a maior batalha nunca foi só física. Foi respeitar meus limites, ter paciência quando eu só queria acelerar, e confiar no processo mesmo nos dias difíceis", explicou Gracyanne Barbosa.

"Sinto falta de força"

A ex-BBB, então, acrescentou: "Cada movimento que hoje parece simples já foi um desafio enorme. E é aí que está a beleza: na evolução silenciosa, na disciplina diária e na força que a gente descobre quando não desiste. Ainda não é o fim, mas já é uma vitória gigante. Ainda sinto falta de força e instabilidade, uma diferença visível entre as pessoas, e dificuldade de flexão total", disse.

O texto Gracyanne Barbosa revela sequelas após sofrer grave lesão: Sinto falta de força foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.