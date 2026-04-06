Maldição da Múmia: Brendan Fraser está no reboot? Estúdio esclarece - (crédito: Observatorio do Cinema)

A franquia A Múmia vai ganhar mais um reboot nos cinemas. Intitulado Maldição da Múmia, o novo filme, dirigido por Lee Cronin (A Morte do Demônio: A Ascensão), chega às salas em poucos dias como uma tentativa de reiniciar a história do zero.

O lançamento acontece em meio a um cenário incomum. Recentemente, foi divulgado que Brendan Fraser e Rachel Weisz vão retornar para um quarto filme da franquia original, previsto para 2028.

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Com isso, o novo reboot acabou sendo ofuscado pelas comparações. Para evitar confusão, a produtora Blumhouse passou a publicar mensagens nas redes sociais reforçando que Brendan Fraser não está no novo filme.

BRENDAN FRASER IS NOT IN LEE CRONINS THE MUMMY — Blumhouse (@blumhouse) April 6, 2026

A estratégia tem chamado atenção e virou motivo de piada entre usuários, mas também ajudou a aumentar a visibilidade do projeto.

Maldição da Múmia marca mais uma tentativa de revitalizar a franquia após a versão de 2017, estrelada por Tom Cruise, que teve recepção negativa e interrompeu os planos de um universo compartilhado.

Veja trailer dublado e legendado do terror

Tudo sobre Maldição da Múmia

A nova história acompanha a filha de um jornalista que desaparece misteriosamente no deserto sem deixar rastros e reaparece oito anos depois, mas profundamente transformada.

Segundo a sinopse oficial, o que deveria ser um reencontro feliz rapidamente se transforma em um pesadelo vivo, à medida que a família percebe que há algo muito errado com a jovem.

O elenco do filme conta com Jack Reynor, Laia Costa, Verónica Falcón e May Calamawy. A produção é assinada pelos estúdios Blumhouse e Atomic Monster, conhecidos por sucessos do terror moderno, e trata-se de uma nova releitura do clássico original lançado em 1932.

Contratado para dirigir o projeto em 2024, o cineasta Lee Cronin (A Morte do Demônio: A Ascensão) adiantou que o público deve esperar uma versão mais sombria e focada no horror.

"Isso não será como nenhum filme de A Múmia que você já viu antes", afirmou." Estou cavando fundo na terra para trazer à tona algo muito antigo e muito assustador".

Maldição da Múmia estreia em 16 de abril nos cinemas brasileiros.

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