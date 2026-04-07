



Ludmilla se manifestou em torno das recentes declarações feitas por Felipe Amorim nesta última segunda-feira (6). Através das redes sociais, o cantor afirmou que a parceria com a funkeira na música Jogadora Cara, com Dennis DJ, teria sido a maior decepção de sua carreira.

Em pronunciamento por meio dos Stories do Instagram, a cantora explicou que passou o dia em gravação com o cantor e empresário Wesley Safadão, e foi surpreendida pela repercussão de seu nome ao retomar o uso do celular.

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"Não gostei"

"Estou surpresa, porque esse marketing não foi alinhado nem comigo nem com a minha equipe. Eu não estou de acordo, eu não gostei do que foi feito", declarou Ludmilla, onde também desabafou acerca do impacto que se causa de forma imediata com notícias negativas atribuídas ao seu nome.

"Fico bastante chateada por ver o quanto é fácil inventar qualquer coisa a meu respeito e a galera acredita e replica e comenta como se fosse verdade", afirmou a ‘Rainha da Favela’.

O texto Ludmilla quebra o silêncio após declaração polêmica de Felipe Amorim: Não gostei foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.