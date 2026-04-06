Harry Potter: as 5 maiores revelações do especial da HBO sobre a série - (crédito: Observatorio do Cinema)

Se você achava que a nova série de Harry Potter seria só uma versão esticada dos filmes, o especial À Procura de Harry: A Arte por Trás da Magia deixou claro que a ambição é bem maior.

E não é papo do marketing. Tem decisão criativa ali que muda como essa história vai ser contada, tem escolha técnica que pode redefinir o visual do mundo mágico e tem um cuidado com o material original da J. K. Rowling que, honestamente, os filmes nunca tiveram tempo de alcançar.

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O mundo mágico vai além do Harry

Uma das ideias mais interessantes reveladas no especial é simples e, ao mesmo tempo, revolucionária: a série não vai ficar presa apenas ao ponto de vista do Harry.

Nos filmes, tudo girava ao redor dele. A gente via o mundo através dos olhos dele, e só. Isso funcionava, mas limitava muito o universo. Agora, a proposta é mostrar o que acontece fora de cena.

Isso abre espaço para acompanhar outros personagens em paralelo. Snape deixando de ser só um mistério e virando um jogador ativo nos bastidores, Draco lidando com o peso da própria família, Neville crescendo de verdade, até Ginny pode finalmente ganhar a personalidade que os fãs sempre sentiram falta.

Oito horas por livro

Aqui entra o ponto que mais empolga: cada livro será adaptado em uma temporada com cerca de oito episódios. Na prática, isso significa que histórias que antes precisavam caber em duas horas agora terão oito. Dá para desenvolver relações com calma, construir tensão de verdade e, principalmente, incluir tudo aquilo que foi cortado.

E quando falo de conteúdo cortado, não é exagero: os filmes deixaram de fora desde a história completa dos Marotos até personagens como Peeves, além de tramas inteiras como a luta pelos direitos dos elfos domésticos.

Assim, a série surge como a chance definitiva de fazer jus ao material original. Mas claro, isso também aumenta a expectativa.

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40 mil audições e uma escolha que não pode dar errado

O processo de elenco talvez seja o melhor termômetro do tamanho desse projeto: mais de 40 mil crianças participaram das audições. Cada escolha parece ter sido feita pensando em essência, não só aparência.

Um Ron mais ingênuo, uma Hermione com inteligência natural e presença forte, e um Harry que transmite confiança de forma orgânica. Isso importa porque essa não é uma produção de curto prazo.

Esses atores vão carregar a série por anos. Se a química não funcionar agora, não tem como corrigir depois e a HBO claramente tratou isso como prioridade máxima.

Hogwarts virando um mundo de verdade

Os filmes sempre venderam Hogwarts como um lugar mágico, mas muitas vezes ele parecia isolado. Agora, a proposta é diferente. Os sets foram construídos para mostrar conexão, como os espaços se ligam, como as pessoas circulam, como o castelo funciona de verdade.

E tem um detalhe muito inteligente na construção visual: o contraste entre o mundo trouxa e o mundo mágico. Tons mais apagados de um lado, cores mais vibrantes do outro. Com isso você não só vê a magia, você sente a diferença entre os dois mundos.

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Menos CGI, mais realidade

Essa decisão pode definir o sucesso da série: o uso de efeitos práticos. Criaturas com animatrônicos, elementos físicos no set, menos dependência de CGI. É uma abordagem mais antiga, mas que vem voltando com força justamente porque traz mais imersão.

Quem cresceu assistindo aos filmes sabe o impacto disso. Quando algo parece real, o cérebro compra a ideia mais fácil e no universo de Harry Potter, isso faz toda diferença.

Se bem executado, esse pode ser o fator que faz a série parecer mais real do que qualquer versão anterior.

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Intitulada Harry Potter e a Pedra Filosofal, a série estreia no dia 25 de dezembro de 2026 na HBO Max.

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