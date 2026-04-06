



Anitta vai estrear em um filme original produzido pela Globo para o Globoplay, sua plataforma de streaming. A escalação do elenco será concluída até o fim do semestre, quando terão início as filmagens do longa.

O projeto, criado em 2024, só será realizado em 2026 após ajustes solicitados por Anitta e sua equipe no roteiro. A proposta é uma comédia romântica, na qual a cantora interpreta uma personagem que busca se reconectar com sua vida antes da fama.

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Não será a primeira experiência de Anitta como atriz. Ela já participou da sétima temporada de Elite, da Netflix, no papel da professora Jéssica. Em 2020, fez uma participação especial na novela Amor de Mãe e, em 2014, esteve no telefilme Didi e o Segredo dos Anjos, protagonizado por Renato Aragão.

O lançamento do filme acontecerá em um ano marcado por novos projetos audiovisuais da artista. Neste domingo (5/4), inclusive, Anitta esteve no Domingão com Luciano Huck.

O texto Cantora Anitta assume papel principal em filme da Globo foi publicado primeiro no Observatório da TV.