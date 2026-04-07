Nesta última segunda-feira (6/4), Andressa Urach iniciou as gravações de uma série de podcast sobre saúde sexual.
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O projeto, intitulado UrachPodTudo, terá uma primeira temporada com 12 episódios e previsão de estreia para maio. A proposta é tratar de prevenção, comportamento e cuidados no dia a dia, com linguagem direta e foco educativo.
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A criadora de conteúdo adulto afirmou que a criação do programa no YouTube se deu por enxergar falta de informação acessível sobre o tema, e que, com o podcast, pretende abrir espaço para dúvidas e conversas sem constrangimento.
"Senti necessidade"
"Senti a necessidade de criar um espaço onde as pessoas possam falar sobre isso sem tabu", destacou Andressa Urach, Além disto, a primeira leva de episódios prevê convidados da área da saúde, como médicos, infectologistas e outros especialistas.
O texto Andressa Urach anuncia criação de podcast sobre saúde sexual: Senti necessidade foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.