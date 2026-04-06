Entenda estado de saúde do pai de Ana Paula Renault, do BBB 26

Saiba qual é o estado de saúde do pai de Ana Paula Renault, do BBB 26 - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O estado de saúde do pai de Ana Paula Renault voltou a preocupar na reta final do BBB 26. Gerardo Renault, de 96 anos, foi internado no dia 6 de abril de 2026 em um hospital de Belo Horizonte, em Minas Gerais, após apresentar um quadro de desidratação.

De acordo com informações divulgadas pela família, o idoso também apresentou confusão mental e infecção urinária, o que motivou a internação e a necessidade de cuidados médicos mais intensivos. Apesar do susto, ele permanece em recuperação no quarto, sob acompanhamento, e a expectativa é de melhora gradual nos próximos dias.

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Em comunicado, a irmã de Ana Paula agradeceu o apoio do público e demonstrou esperança na alta em breve, destacando que ele está sendo bem assistido pela equipe médica. A situação mobilizou fãs da participante, que enviaram mensagens de carinho nas redes sociais.

Essa não é a primeira vez que o pai da jornalista enfrenta problemas de saúde durante o confinamento da filha no reality. Ainda no início do programa, Ana Paula chegou a revelar que cogitou desistir da competição devido ao estado delicado do pai no fim de 2025, mostrando que a preocupação com a família tem sido constante ao longo de sua participação.

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