Fernando Morais lança volume 2 da biografia de Lula na Livraria da Vila

O escritor Fernando Morais lança nesta terça-feira (7/4), às 19h, na Livraria da Vila (Parkshopping), o segundo volume da biografia de Luiz Inácio Lula da Silva. Em Lula — Volume 2, Morais toma como ponto de partida as campanhas das Diretas Já e da primeira eleição pós-ditadura militar, em 1989, para retomar a história de Lula.

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No livro, o autor de biografias como Olga e Chatô, o rei do Brasil, procura analisar como um trabalhador apenas com o curso primário, que fez carreira na vida sindical, não foi vereador, deputado estadual, prefeito nem governador, exerceu a presidência da República. “Nesse volume 2, começo com ele já no palanque. Ele entra na campanha das Diretas. E aí é, cronologicamente, uma sucessão de derrotas. Em 1989 vem a eleição, e ele perde a eleição para o Collor. Em 1994, perde para Fernando Henrique. Em 1998, perde de novo para Fernando Henrique. No meio dessas derrotas, vou contando. Mas nisso tudo tem uma vitória, para não dizer que não tem exceção, tem a vitória dele para constituinte”, conta Morais.”Vou conduzindo a carreira dele pelos bastidores que envolveram cada uma dessas eleições ou dessas campanhas eleitorais. Como eu tive o privilégio de não ser do PT, isso facilitou muito a minha vida, eu não tinha uma relação de reverência por ele, de ser um quadro do partido. Não, eu estava ali como repórter. E com privilégios que repórteres não tinham, que era conviver com ele.”

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Momentos históricos e bastante conhecidos se mesclam a revelações que o autor conseguiu apurar durante a pesquisa, como a participação improvável do general João Figueiredo na campanha das Diretas e a chapa Lula-Tasso Jereissati para as eleições de 1989, que nunca chegou a ser lançada porque o Plano Real de Fernando Henrique Cardoso mudou o cenário.

Serviço

Lula — Biografia Volume 2

De Fernando Morais. Companhia das Letras, 352 páginas. R$ 89,90