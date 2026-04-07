Palco monumental de Shakira em Copacabana terá 500 metros quadrados de LED

A contagem regressiva para o show de Shakira no Todo Mundo no Rio já começou, e a estrutura que está sendo montada na Praia de Copacabana impressiona pelo gigantismo. O palco principal terá uma área total de 1.345 metros quadrados, contando com uma passarela de 25 metros de comprimento e uma altura de 2,20 metros em relação à base na areia para otimizar a visibilidade.

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Luiz Guilherme Niemeyer, sócio da Bonus Track, destaca que este é o maior palco já montado pela produtora no local, ressaltando o investimento tecnológico que inclui 500 metros quadrados de LED. Para atender ao público ao longo da orla, serão instaladas 16 torres de som e vídeo, equipadas com telões de 45 metros quadrados cada.

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O impacto da presença da artista colombiana reflete-se com força nos dados digitais. Entre 11 de fevereiro e 31 de março, as redes sociais registraram 209 mil menções feitas por 77.900 usuários únicos, gerando um alcance que já impactou 366,2 milhões de pessoas.

No Brasil, o interesse está concentrado majoritariamente na região Sudeste, com 63% de participação, seguida pelo Nordeste com 15%, Norte com 8,4%, Sul com 7,7% e Centro Oeste com 5,6%.

A relevância de Shakira é reforçada por seus recordes mundiais, como o título no Guinness de artista hispânica com maior bilheteria de todos os tempos. Atualmente, ela possui 11 shows confirmados em sua residência na Espanha, com cerca de 600 mil ingressos já vendidos.

O evento gratuito no Rio de Janeiro terá transmissão pela TV Globo, Multishow e Globoplay, contando com o patrocínio do Governo do Estado, da Prefeitura e de marcas como Corona, Santander Brasil, LATAM, C&A, 99, Beats, Dove, Deezer e Ingresse, além da parceria comercial da Klefer.