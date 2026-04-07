Fernando Pelegio sugere que herdeiras de Silvio Santos não reconhecem erros

Sem citar diretamente as filhas de Silvio Santos, Pelegio deixou no ar que havia instâncias superiores interferindo em escolhas estratégicas da rede - (crédito: Observatorio da TV)





Ex-chefão do SBT, Fernando Pelegio saiu em defesa de Mauro Lissoni, executivo demitido da emissora nesta semana, e aproveitou para mandar um recado à atual direção presidida por Daniela Abravanel Beyruti.

Em publicação no X, o ex-diretor criticou o que chamou de execração pública do colega e insinuou que as decisões que levaram à queda de audiência e à saída de artistas não foram responsabilidade de um único nome. Ego, disparou.

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Sem citar diretamente as filhas de Silvio Santos (1930-2024), Pelegio deixou no ar que havia instâncias superiores interferindo em escolhas estratégicas da rede. Ele deixou o SBT em setembro de 2023, após 43 anos, em um desligamento oficializado em comum acordo com a diretoria, mas também alvo de críticas por mudanças na programação.

Pelegio reagiu ao movimento que, nos bastidores, estaria tentando colocar em Lissoni toda a culpa pelo momento turbulento vivido pelo SBT. Para ele, essa leitura é injusta e simplista. Me incomoda muito essa execração pública do Mauro Lissoni, escreveu.

Em seguida, destacou que o profissional pode ter errado, mas não agiu sozinho: Estão colocando como único responsável pela queda da audiência e perda de artistas. Com certeza houve ingerências e acatou sugestões de outros. Claro que errou, mas não foi sozinho. Minha solidariedade a ele.

O ex-diretor também explicou como funciona o cargo de diretor artístico no SBT, indicando que sempre houve pessoas e comitês acima dele decidindo os rumos da programação. Ser diretor artístico é muito mais que escolher quem apresenta ou dirige. Aliás, eu nem fazia muita questão de fazer isso no meu tempo porque, para isso, sempre houve pessoas e comitês acima de mim que gostavam de escolher."

Ainda que não tenha citado nomes, a menção a pessoas e comitês acima reforçou a percepção de que o SBT vive um ambiente de poder pulverizado, mas onde a responsabilidade pelos tropeços recai sobre executivos operacionais.

Pelegio também reconheceu que Mauro Lissoni não tinha a experiência necessária para suportar a pressão do cargo. Com certeza não estava preparado para as funções, já que ficou muito tempo afastado da cabeça de rede e faltou milhagem nos estúdios e externas, avaliou.

Ao final, desejou sorte a Murilo Fraga, anunciado como novo Diretor Artístico e de Programação: "Ao mesmo tempo desejo toda sorte do mundo ao meu amigo Murilo. Esse, sim, com milhagem para aguentar o tranco".