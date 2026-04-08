Ana Castela é cotada para ser protagonista de nova novela vertical da Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A Globo está com planos de inserir Ana Castela ainda mais no seu setor de dramaturgia. A cantora, que pode ser vista em Coração Acelerado, como participação especial na novela, se tornou um nome cotado para estrelar um projeto vertical inspirado no universo da obra em cartaz no horário da sete.

Segundo informações do jornal O Globo, a expectativa da emissora é de dar continuidade a sequência de microdramas em paralelo à exibição de uma história original na TV aberta.

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Neste sentido, contar com Ana Castela como peça principal de uma novela vertical pode ser fortalecida. O projeto já avançou e aguarda aprovação do enredo, o que indica movimento estratégico da Globo no setor digital, tendo o público jovem como alvo.

O primeiro formato com este planejamento foi Loquinha, lançado nesta última segunda-feira (6) nas redes sociais da Globo, e que foi estrelada pelo casal Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky), de Três Graças, onde alcançaram números de audiência expressivos, com base em visualizações.

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