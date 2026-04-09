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Thelma Guedes ganha sinal verde para primeira novela solo na Globo

Autora pode estrear produção solo inédita no final do ano que vem

Thelma Guedes ganha sinal verde para primeira novela solo na Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Thelma Guedes ganha sinal verde para primeira novela solo na Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A Globo está alinhando detalhes sobre a sequência de autores para as próximas novelas das sete, e Thelma Guedes deve emplacar sua primeira novela solo dentro da emissora.

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Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a dramaturga recebeu sinal verde para iniciar a fase de pesquisa e elaboração de uma produção inédita para o horário.

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A autora, que dividiu com Walcyr Carrasco alguns capítulos da novela Terra e Paixão (2023), contará com os roteiristas Luciane Reis, Marcio Haiduck, Renata Corrêa, Maria Clara Mattos e Isabela Aquino como parte da equipe de colaboração.

Ainda sem data definida, a expectativa é que a futura novela de Thelma Guedes realize sua estreia na faixa das sete no segundo semestre de 2027, após a próxima novela de Daniel Ortiz, que ocorre no ano que vem, em sucessão a Por Você, de Dino Cantelli e Juliana Peres, que substituirá Coração Acelerado, de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, em agosto.

O texto Thelma Guedes ganha sinal verde para primeira novela solo na Globo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 09/04/2026 09:02
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