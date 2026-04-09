Thelma Guedes ganha sinal verde para primeira novela solo na Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A Globo está alinhando detalhes sobre a sequência de autores para as próximas novelas das sete, e Thelma Guedes deve emplacar sua primeira novela solo dentro da emissora.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a dramaturga recebeu sinal verde para iniciar a fase de pesquisa e elaboração de uma produção inédita para o horário.

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A autora, que dividiu com Walcyr Carrasco alguns capítulos da novela Terra e Paixão (2023), contará com os roteiristas Luciane Reis, Marcio Haiduck, Renata Corrêa, Maria Clara Mattos e Isabela Aquino como parte da equipe de colaboração.

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Ainda sem data definida, a expectativa é que a futura novela de Thelma Guedes realize sua estreia na faixa das sete no segundo semestre de 2027, após a próxima novela de Daniel Ortiz, que ocorre no ano que vem, em sucessão a Por Você, de Dino Cantelli e Juliana Peres, que substituirá Coração Acelerado, de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, em agosto.

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