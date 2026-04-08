Humberto Gessinger traz turnê acústica dos Engenheiros do Hawaii a Brasília

Humberto Gessinger retorna a Brasília no dia 24 de julho com a turnê Engenheiros do Hawaii Acústico, em uma apresentação que revisita sucessos marcantes de sua trajetória musical. O show será realizado no Ulysses Centro de Convenções. A proposta é celebrar canções que atravessaram gerações e permanecem presentes na memória do público.

O repertório reúne clássicos dos Engenheiros do Hawaii em versões acústicas, destacando a força das composições e a proximidade com os fãs. Músicas como O Papa é Pop, Piano Bar e Toda Forma de Poder fazem parte da apresentação. O formato intimista valoriza arranjos mais sensíveis e a conexão direta entre artista e plateia.

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A turnê também dialoga com o álbum Revendo o que nunca foi visto, quinto trabalho solo de Gessinger. O projeto inclui canções inéditas e registros ao vivo captados durante apresentações recentes. O disco reforça o encontro entre passado e presente que marca os 40 anos de carreira do músico.

Serviço

Turnê Engenheiros do Hawaii Acústico

No dia 24 de julho, no Ulysses Guimarães Centro de Convenções, às 21h30. Ingressos disponíveis no site da Bilheteria Digital.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



