Toy Story 5: Woody e Buzz podem ter final triste, indica diretor

Toy Story 5 deve seguir um caminho diferente dos filmes anteriores da franquia. Segundo o diretor Andrew Stanton, a nova história vai abordar o impacto da tecnologia sobre os brinquedos, com um desfecho menos otimista.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Em entrevista à Empire, Stanton explicou a proposta do novo filme, que vai colocar Woody e Buzz diante de uma ameaça diferente: um tablet chamado Lilypad.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Quando a tecnologia entra, ela vence. Isso acontece com adultos e crianças. Ela simplesmente vence, disse. Então esse foi o caminho mais interessante: não há competição. Coloque uma criança brincando com brinquedos, introduza um dispositivo com tela e veja o que acontece. Nós seguimos essa verdade e nos divertimos com isso."
O diretor também indicou que o desfecho será diferente do padrão da franquia.
"A maior questão que sempre esteve presente é como a tecnologia tomou o lugar das brincadeiras na vida real. Lily representa aquilo contra o que estamos lutando", disse.s
Tudo sobre Toy Story 5
Os brinquedos estão de volta em Toy Story 5, da Disney e da Pixar – e, desta vez, é brinquedo versus tecnologia", diz a sinopse oficial. "Buzz, Woody, Jessie e o restante da turma veem seus papéis ameaçados quando são apresentados ao que as crianças de hoje mais amam… eletrônicos!", termina a sinopse.
Tom Hanks e Tim Allen retornam, respectivamente, como Woody e Buzz.
O elenco também conta com Anna Faris, Ernie Hudson e Conan O’Brien, interpretando novos personagens.
Andrew Stanton (Wall-E, Procurando Nemo) escreveu o roteiro e divide a direção com McKenna Harris, artista da Pixar que trabalhou em Luca e Elementos.
Toy Story 5 estreia em 18 de junho nos cinemas brasileiros.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Celso Freitas explica afastamento inesperado do SBT News
- Diversão e Arte Globo engaveta novela curta de Walcyr Carrasco
- Diversão e Arte Cantor sertanejo Estevan Pires lança singles e inicia agenda de rodeios
- Diversão e Arte Estilosa, Julia Puzzuoli posa com biquíni de duas cores e exibe curvas bronzeadas
- Diversão e Arte Cena de nudez frontal no filme Pillion é censurada e vira assunto nas redes
- Diversão e Arte Casal Loquinha de "Três Graças" chega com profundidade ao formato vertical