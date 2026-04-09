Desgaste? Carolina Ferraz deixa a Record após seis anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Carolina Ferraz não faz mais parte do casting da Record. Nesta quarta-feira (8), foi informado que a apresentadora deixa o comando do Domingo Espetacular, na emissora em que ficou durante seis anos.

"A Record informa que a apresentadora Carolina Ferraz não seguirá no comando do Domingo Espetacular. Carolina é uma profissional extremamente competente, talentosa, dedicada e genuinamente querida por todos na emissora", começou a nota da Comunicação da emissora paulista.

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"Sua passagem pelo programa foi marcada por entrevistas memoráveis e reportagens especiais de grande impacto. Encerramos este ciclo com gratidão e admiração, e seguimos de portas abertas para novos projetos juntos, em breve", reforçou.

No lugar de Carolina Ferraz, a Record escolheu Camila Busnello para dividir o comando do Domingo Espetacular com Roberto Cabrini.