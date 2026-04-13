Luan Brum volta em quarta temporada de "O11ZE", série argentina sobre futebol

Após três temporadas conquistando o público jovem com uma mistura de futebol, amizade e superação, a série O11ZE, da Disney, está de volta, após sete anos. E junto com ela, um dos personagens mais queridos pelos fãs: André Duarte, o Dedé, vivido pelo ator Luan Brum. O retorno, segundo o próprio artista, foi ao mesmo tempo uma confirmação de um pressentimento e uma explosão de alegria. "Se eu disser que pressentia esse convite, não estaria mentindo", revela Brum ao Correio.

Dedé — zagueiro ou lateral, leal, otimista e dono de manias peculiares como as famosas "meias da sorte" que ele nunca lava por pura superstição — conquistou o público por sua leveza e bom humor. Perguntado sobre o que torna o personagem tão carismático, Luan é direto: "O Dedé é solto, alegre e brincalhão. Não tem muita coisa que tira ele desse lugar de querer sempre se divertir. Acho que as pessoas acabam encontrando a própria diversão nele e vivendo essa leveza junto com o personagem".

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Na quarta temporada, Dedé retorna ao colégio para ajudar o time local a se reerguer ao lado dos amigos Ricky e Gabo. E, segundo o ator, os fãs podem esperar novidades. "Existe uma nova postura do personagem. Ele aparece um pouco diferente do que o público está acostumado, mas a essência continua intacta. Então os fãs podem esperar reencontrar o Dedé que já conhecem, só que em um novo momento da história", adianta o ator de 35 anos.

Apesar de dividir com Dedé o bom humor e a energia, Luan faz questão de destacar uma diferença fundamental: enquanto o personagem é movido por rituais e superstições, o ator prefere um caminho mais mental. "Nesse aspecto somos bem diferentes. Eu não tenho rituais nem superstições. O que costumo fazer é respirar fundo e mentalizar o que eu quero que aconteça. Pensamentos positivos, sempre", afirma.

A série estreou em 2017, e viver o mesmo papel por tantos anos, no entanto, acabou criando uma simbiose entre intérprete e personagem. "O Dedé tem muito de mim, e eu também dei muito de mim para ele. Depois de interpretar esse personagem por tantos anos, percebo que hoje reajo de algumas maneiras que talvez não reagisse antes. É curioso perceber essas mudanças", avalia.

Muito além do futebol

Para Luan, a mensagem central de O11ZE vai muito além do futebol. "Acho que a principal mensagem é sobre trabalho em equipe e sobre aceitar as diferenças que existem entre nós em busca de um bem maior. A série também fala muito sobre diversidade, apoio e companheirismo. No fim das contas, O11ZE é uma história sobre amizade", defende.

A trajetória do ator, aliás, é marcada desde o início por essa perspectiva internacional. Seu primeiro trabalho audiovisual para a Disney foi gravado na Argentina, quando ele ainda não falava espanhol. "Eu não falava espanhol antes de começar a gravar, então existia esse lado desafiador. Ao mesmo tempo, foi uma experiência incrível", lembra.

Depois vieram outras produções, como Histórias de verão e Amazon Bullseye, ambas da Netflix. O ator destaca a importância de ter circulado por diferentes mercados. "Foi muito importante participar de outras produções para conhecer melhor o mercado. Eu estava bastante acostumado com uma forma de trabalhar, e entrar em projetos de outras produtoras amplia muito nossa visão como profissional. Além disso, nosso ofício é viver diferentes vidas, então cada projeto acaba nos enriquecendo como artistas", relata.

Fluente em espanhol e inglês, Luan já acumula mais trabalhos em língua estrangeira do que em português e não esconde o desejo de seguir nessa rota. "Espero continuar vivendo essas experiências. Gosto muito do desafio de atuar em outros idiomas, principalmente porque eu tinha bastante dificuldade em aprendê-los na época da escola."