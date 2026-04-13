‘Encantaria’ coloca tradição maranhense no palco para pensar crenças atuais

Peça reflete sobre crença em um salvador a partir de mito de religião maranhense - (crédito: Luiz Alves)

Depois de uma viagem ao Maranhão, o diretor Ricardo César se sentiu “arrebatado” pelas manifestações culturais que ali encontrou. Ele reúne essas referências na peça Encantaria, que entra em cartaz no Teatro de Sobradinho nesta segunda-feira (13/4). Serão seis sessões, sempre às 15h e às 20h, até quarta-feira (15/4). A entrada é gratuita.

Encantaria remete a uma religião afro-indígena baseada na mitologia do sebastianismo, de origem portuguesa. Segundo o culto maranhense, o rei Dom Sebastião, que desapareceu no século 16, retornaria a partir dos rituais de canto, dança e devoção. “O espetáculo aborda o messianismo em suas várias faces e a inércia do povo que sempre espera o surgimento de um salvador para solucionar suas mazelas”, comenta Ricardo César.

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Para o diretor, a peça é uma maneira de lidar com um sistema de crenças que permanece na atualidade. “Na peça vemos um povo cego, que vive satisfeito com migalhas e com ossos, pensado estar em um paraíso. Eles depositam todas as suas esperanças nas princesas e no retorno de Dom Sebastião” Em cena, nove atores representam encantados da mitologia e pessoas comuns, que são uma alegoria das classes manipuladas ao longo dos tempos.

As apresentações em Sobradinho são direcionadas, mas não exclusivamente, a estudantes de escolas públicas, com oferta de transporte gratuito para as turmas, além de um programa educativo com palestras de mediação sobre os temas abordados e debates entre elenco e público. A segunda temporada, também em Sobradinho, será nos dias 5 e 6 de outubro. O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).





Serviço





Encantaria (companhia Ipadê)

Desta segunda-feira (13/4) a quarta-feira (15/4), às 15h e às 10h, no Teatro de Sobradinho. Entrada gratuita.





*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel