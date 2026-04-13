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Adaptação televisiva de A casa dos espíritos estreia em abril; veja trailer

Primeira adaptação televisiva do romance literário A casa dos espíritos estreia em 29 de abril, no Prime Video

A casa dos espíritos estreia no Prime Video no dia 29 de abril - (crédito: Divulgação/Prime Video)
A casa dos espíritos estreia no Prime Video no dia 29 de abril - (crédito: Divulgação/Prime Video)

Nova série original Prime Video, A casa dos espíritos estreia em 29 de abril e marca a primeira adaptação televisiva do romance chileno de Isabel Allende. O seriado traz Alfonso Herrera como o patriarca Esteban Trueba, enquanto as atrizes Nicole Wallace e Dolores Fonzi interpretarão a esposa Clara del Valle em diferentes fases.

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A história acompanha a saga da família Trueba em meio a mudanças sociais, amores secretos, lutas de poder e violência em meio à ditadura. Quatro décadas de acontecimentos culminam em uma crise que acaba separando o patriarca da família da amada neta, Alba.

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Os três primeiros episódios da série serão disponibilizados no dia da estreia e os demais, lançados às quartas-feiras, até o dia 13 de maio. Com 70 milhões de cópias vendidas, o livro é considerado uma das obras latina-americanas de realismo fantástico mais importantes do século 20.

Allende e a atriz Eva Longoria assinam a série como produtoras executivas. Fernanda Castillo, Juan Pablo Raba, Aline Kuppenheim, Eduard Fernández, Fernanda Urrejola, Maribel Verdú, Pablo Macaya, Nicolás Francella, Antonia Zegers, Catalina Saavedra, Amparo Noguera e Nicolás Contreras também compõem o elenco.

Confira o trailer:

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Isabela Berrogain

Repórter

Apaixonada pelo mundo cultural, jornalista com foco na cobertura de música, televisão, streaming e gastronomia. Graduada pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Isabela Berrogain
postado em 13/04/2026 17:17
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