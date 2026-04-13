Adaptação televisiva de A casa dos espíritos estreia em abril; veja trailer

Nova série original Prime Video, A casa dos espíritos estreia em 29 de abril e marca a primeira adaptação televisiva do romance chileno de Isabel Allende. O seriado traz Alfonso Herrera como o patriarca Esteban Trueba, enquanto as atrizes Nicole Wallace e Dolores Fonzi interpretarão a esposa Clara del Valle em diferentes fases.
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A história acompanha a saga da família Trueba em meio a mudanças sociais, amores secretos, lutas de poder e violência em meio à ditadura. Quatro décadas de acontecimentos culminam em uma crise que acaba separando o patriarca da família da amada neta, Alba.
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Os três primeiros episódios da série serão disponibilizados no dia da estreia e os demais, lançados às quartas-feiras, até o dia 13 de maio. Com 70 milhões de cópias vendidas, o livro é considerado uma das obras latina-americanas de realismo fantástico mais importantes do século 20.
Allende e a atriz Eva Longoria assinam a série como produtoras executivas. Fernanda Castillo, Juan Pablo Raba, Aline Kuppenheim, Eduard Fernández, Fernanda Urrejola, Maribel Verdú, Pablo Macaya, Nicolás Francella, Antonia Zegers, Catalina Saavedra, Amparo Noguera e Nicolás Contreras também compõem o elenco.