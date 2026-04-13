BBB 26: saiba como será a última semana do reality

Semana final vai entrar no "Modo Turbo" para acelerar as eliminações e afunilar os finalistas - (crédito: TV Globo)

O Big Brother Brasil 2026 está na reta final. A última semana do reality, que começou neste domingo (12/3), deu início ao chamado Modo Turbo, tendo como objetivo acelerar as eliminações e definir quem serão os grandes finalistas. A edição do domingo foi dividida em duas partes, a primeira delas revelou quem foi eliminado no 15º paredão: Marciele Albuquerque.

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Além de Marciele, também disputavam a permanência no BBB Gabriela e Leandro, que tiveram respectivamente 3,04% e 37,62% dos votos, enquanto Marciele recebeu 59,34%, o que culminou na eliminação da participante. A segunda parte do reality foi exibida depois do Fantástico (20h30), contando com uma Prova do Líder e a formação de um novo paredão.

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A nova líder da casa é a advogada brasiliense Jordana, que conquistou o feito pela primeira vez durante o programa. Já o paredão foi formado por Juliano Floss, Gabriela e Ana Paula Renault. O resultado da nova eliminação vai ao ar nesta terça-feira (14/1), junto de uma nova Prova do Líder e a formação do 17º paredão. Já na quinta, ocorrerá mais uma eliminação.

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A prova final será nesta quinta-feira (16/4) e a tendência é que seja uma prova de resistência, o que é uma “vantagem” para Jordana, que foi finalista de todas as provas do tipo nesta edição do programa. Após a eliminação final no próximo domingo (19/4), será formado o TOP 3 e logo em seguida, o público estará apto para realizar a votação. A grande final onde será revelado o vencedor do prêmio acontece no dia 21 de abril (terça-feira).

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

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