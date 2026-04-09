Os 60 anos de uma das maiores vozes da música popular brasileira

Neste sábado (11/4), José Ribamar Coelho Santos, popularmente conhecido como Zeca Baleiro, completa 60 anos. Com a forte origem familiar na literatura e na música, o artista se consagrou como uma das maiores vozes da música popular brasileira (MPB).

Nascido em Arari, no Maranhão, o artista teve reconhecimento nacional aos seus 30 anos, quando no Brasil o contexto musical buscava novos rumos após o esgotamento da MPB clássica. Suas canções não se limitam apenas às músicas populares, e sim se expandem por um território que abrange a literatura, o cinema, o teatro e a produção fonográfica independente, estabelecendo um diálogo permanente entre o regionalismo nordestino.

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Raiz da Identidade

A formação da identidade de Zeca Baleiro está enraizada principalmente em sua origem maranhense. Seu pai de 102 anos, mantém o hábito de leitura compulsiva, e sua mãe possui uma memória descrita por ele como enciclopédica sobre o rádio brasileiro. Seu apelido “Baleiro” o acompanha desde a época da faculdade, quando Zeca carregava consigo uma variedade de doces para consumir durante as aulas, uma atitude que deu origem e batizou um dos maiores nomes da chamada “Nova MPB”.

Apesar de suas origens serem preservadas, Zeca também perambulou em outros dois estados brasileiros que marcaram e contribuíram para sua identidade: Durante sua permanência em Belo Horizonte, dividiu o apartamento com Chico César, outro pilar de sua geração. Mas foi na capital paulista que sua carreira decolou de vez. São Paulo serviu como o laboratório ideal para suas criações que iam do tambor de crioula e ritos religiosos maranhenses ao rock internacional de Bob Dylan e Rolling Stones.

Com quase três décadas de carreira, Zeca Baleiro acumula uma produção extensa, com discos de estúdio, registros ao vivo e DVDs. Sua obra é marcada pela diversidade sonora e pela constante reinvenção, transformando cada álbum em uma extensão de sua pesquisa artística sobre a canção brasileira contemporânea.

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O marco de 1997 e a “Nova MPB”

O álbum Por Onde Andará Stephen Fry? é considerado um divisor de águas na música brasileira dos anos 1990. Inserido no contexto da “Nova MPB”, o trabalho trouxe uma fusão entre tradição e elementos modernos.

A projeção nacional também foi impulsionada pela participação de Baleiro no Acústico MTV de Gal Costa, especialmente na interpretação de “Vapor Barato”, conectando gerações da música brasileira.

Produção cultural

Em 2006, o artista comanda sua gravadora Saravá Discos lançando projetos autorais e produzindo outros artistas. A iniciativa funciona como um espaço de resistência dentro da indústria musical, priorizando trabalhos fora do circuito comercial. Como produtor, Baleiro colaborou com nomes como Sérgio Sampaio, Odair José e Vanusa.

Além da música

Definindo-se como um “artista plural”, Zeca Baleiro também atua no cinema, teatro e literatura. Em 2019, foi premiado no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro pela trilha sonora de “Paraíso Perdido”. No teatro, escreveu musicais e compôs trilhas para grandes produções, além de investir em projetos voltados ao público infantil. Na literatura, publicou obras que transitam entre crônicas, reflexões e composições.

Parcerias, prêmios e o projeto “Zeca 60”

Ao longo da carreira, Baleiro estabeleceu parcerias com artistas como Fagner e novamente Chico César, reforçando seu papel como articulador de diferentes gerações da música. O reconhecimento inclui prêmios importantes, como o Grammy Latino de 2021. Para celebrar os 60 anos, o artista lançou o projeto “Zeca 60”, uma coletânea organizada em quatro volumes que revisita sua trajetória musical.

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Turnês e novos projetos

Em 2026, Zeca Baleiro mantém uma agenda intensa de apresentações. Entre os destaques estão a turnê intimista “Piano”, ao lado de Adriano Magoo, além de shows com banda completa e o projeto “Baile do Baleiro”. O artista também segue em parceria com Chico César em apresentações conjuntas.

Ao completar 60 anos, Baleiro reafirma seu compromisso com a experimentação e a diversidade estética. Sua obra permanece como um retrato dinâmico da cultura brasileira, onde tradição e inovação coexistem em constante diálogo.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite