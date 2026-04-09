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COMÉDIA

Os 40 anos do humorista com facetas de poeta e ator

Com passagens pelo teatro, TV, e internet, o comediante do "Porta dos Fundos" se consolidou como um dos mais versáteis do país

Gregório Duvivier é uma das principais figuras do cenário atual do humor brasileiro, e está completando quatro décadas de vida no próximo dia 11 de abril - (crédito: Raquel Pellicano)
Gregório Duvivier é uma das principais figuras do cenário atual do humor brasileiro, e está completando quatro décadas de vida no próximo dia 11 de abril - (crédito: Raquel Pellicano)

Gregório Duvivier é uma das principais figuras do cenário atual do humor brasileiro, e está completando quatro décadas de vida no próximo dia 11 de abril. Ator, roteirista, poeta e também cronista, o humorista consolidou a carreira com o humor crítico e irreverente, e pela versatilidade de conseguir adaptar o trabalho na cultura em diferentes linguagens e plataformas.

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Nascido no Rio de Janeiro no ano de 1986, Duvivier é filho do artista plástico Edgar Duvivier e da cantora Olívia Byington, fazendo com que o humorista tivesse contato desde cedo com o mundo da cultura. Aos nove anos, “Greg”, como é conhecido popularmente, começou a atuar no tradicional teatro carioca “O Tablado”, onde estudou por cerca de 10 anos.

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A prematura vocação no teatro não impediu Duvivier de se aventurar no universo da língua portuguesa. No ano de 2008 Duvivier se formou no curso de letras pela PUC-RJ. Mesmo com a formação em letras ele não desistiu do mundo do humor, o primeiro sucesso veio em 2012, quando estrelou no monólogo da peça de 1998, Uma noite na Lua, que no ano seguinte, lhe rendeu o prêmio de Melhor Ator pela Associação de Produtores de Teatro do Rio de Janeiro (ATPR).

O grande reconhecimento de Duvivier ocorreu com a criação do coletivo humorístico Porta dos Fundos, em 2012, ao lado de outros humoristas como Fábio Porchat e João Vicente. O grupo mudou de vez os rumos da produção de comédia no Brasil ao apostar em esquetes para a internet com linguagem ágil, contemporânea, crítica e frequentemente provocadora. No “Porta”, Duvivier destacou-se não apenas como ator, mas também como roteirista, contribuindo para a identidade autoral do projeto.

Mesmo com o foco no humor, o artista sempre teve boa relação com a literatura. Autor dos livros de poesia e crônicas Ligue os pontos e Caviar é uma ova. No ano de 2018 se casou com com a atriz e comunicadora, Giovanna Nader, com que tem duas filhas: Marieta, nascida em 2022, e Celeste, nascida no ano de 2022.

Duvivier também fez sucesso na televisão, tendo apresentado entre os anos de 2017 a 2023, o programa Greg News, que foi exibido pela HBO Brasil. O programa era inspirado em quadros internacionais de jornalismo satírico. Os temas dos episódios geralmente eram sobre políticos e assuntos virais nas redes sociais, abordando sempre um tom crítico e satírico.

Nos últimos anos, Duvivier se tornou um conhecido em debates sobre a vida política brasileira pela disposição em abordar temas sensíveis utilizando o humor. Sempre envolvido em diferentes projetos da área da comunicação, Duvivier se tornou um grande exemplo do mundo das artes para uma geração onde a internet é o local para consumir conteúdos culturais e humorísticos.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

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    Gregório Duvivier é uma das principais figuras do cenário atual do humor brasileiro, e está completando quatro décadas de vida no próximo dia 11 de abril Foto: Raquel Pellicano
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    Gregório Duvivier: carreira que une humor, análise e até poesia Foto: Fabio Seixo/Divulgação
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    Ator, roteirista, poeta e também cronista, o humorista consolidou a carreira com o humor crítico e irreverente, e pela versatilidade de conseguir adaptar o trabalho na cultura em diferentes linguagens e plataformas Foto: Reprodução/Redes sociais
  • 23/06/2013. Crédito: Viola Júnior/Esp. CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF. Cenas do Espetáculo, Uma Noite na Lua com o ator Gregório Duvivier, no Teatro da Unip na Asa Sul.
    Nascido no Rio de Janeiro no ano de 1986, Duvivier é filho do artista plástico Edgar Duvivier e da cantora Olívia Byington, fazendo com que o humorista tivesse contato desde cedo com o mundo da cultura Foto: Viola Júnior/Esp. CB/D.A Press
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    Aos nove anos, "Greg", como é conhecido popularmente, começou a atuar no tradicional teatro carioca "O Tablado", onde estudou por cerca de 10 anos Foto: AFP/REPRODUÇÃO HBO/DIVULGAÇÃO
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    A prematura vocação no teatro não impediu Duvivier de se aventurar no universo da língua portuguesa. No ano de 2008 Duvivier se formou no curso de letras pela PUC-RJ Foto: Fotos: Raquel Pellicano
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    Mesmo com a formação em letras ele não desistiu do mundo do humor, o primeiro sucesso veio em 2012, quando estrelou no monólogo da peça de 1998, "Uma noite na lua", que no ano seguinte, lhe rendeu o prêmio de Melhor Ator pela Associação de Produtores de Teatro do Rio de Janeiro (ATPR) Foto: Material de divulgação
  • Ator, apresentador e humorista Gregório Duvivier
    Ator, apresentador e humorista Gregório Duvivier Foto: Fabio Seixo/Divulgação.
  • Crédito: Renato Mangolim/Divulgação. Gregório Duvivier em: UMA NOITE NA LUA.
    Crédito: Renato Mangolim/Divulgação. Gregório Duvivier em: UMA NOITE NA LUA. Foto: RenatoMangolim/Divulga??o
  • 24/04/2017. Credito: André Rosa / Grafias. HBO anuncia lançamento do talk show Greg News com Gregório Duvivier.
    24/04/2017. Credito: André Rosa / Grafias. HBO anuncia lançamento do talk show Greg News com Gregório Duvivier. Foto: Andre Rosa / Grafias
  • 13/04/2017. Crédito: Rogerio Resende/HBO. Fotos de divulgação do ator Gregorio Duvivier para HBO.
    13/04/2017. Crédito: Rogerio Resende/HBO. Fotos de divulgação do ator Gregorio Duvivier para HBO. Foto: RogerioResende/HBO
  • Gregório Duvivier
    Gregório Duvivier Foto: Divulgação
  • 02/08/2014. Crédito: Thay Rabello/Divulgação. Gregório Duvivier do coletivo de humor Porta dos Fundos
    02/08/2014. Crédito: Thay Rabello/Divulgação. Gregório Duvivier do coletivo de humor Porta dos Fundos Foto: Thay Rabello/Divulga??o
  • 23/06/2013. Crédito: Viola Júnior/Esp. CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF. Cenas do Espetáculo, Uma Noite na Lua com o ator Gregório Duvivier, no Teatro da Unip na Asa Sul.
    23/06/2013. Crédito: Viola Júnior/Esp. CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF. Cenas do Espetáculo, Uma Noite na Lua com o ator Gregório Duvivier, no Teatro da Unip na Asa Sul. Foto: Viola Júnior/Esp. CB/D.A Press
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Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 09/04/2026 17:05
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