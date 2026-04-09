Os 40 anos do humorista com facetas de poeta e ator

Gregório Duvivier é uma das principais figuras do cenário atual do humor brasileiro, e está completando quatro décadas de vida no próximo dia 11 de abril. Ator, roteirista, poeta e também cronista, o humorista consolidou a carreira com o humor crítico e irreverente, e pela versatilidade de conseguir adaptar o trabalho na cultura em diferentes linguagens e plataformas.
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Nascido no Rio de Janeiro no ano de 1986, Duvivier é filho do artista plástico Edgar Duvivier e da cantora Olívia Byington, fazendo com que o humorista tivesse contato desde cedo com o mundo da cultura. Aos nove anos, “Greg”, como é conhecido popularmente, começou a atuar no tradicional teatro carioca “O Tablado”, onde estudou por cerca de 10 anos.
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A prematura vocação no teatro não impediu Duvivier de se aventurar no universo da língua portuguesa. No ano de 2008 Duvivier se formou no curso de letras pela PUC-RJ. Mesmo com a formação em letras ele não desistiu do mundo do humor, o primeiro sucesso veio em 2012, quando estrelou no monólogo da peça de 1998, Uma noite na Lua, que no ano seguinte, lhe rendeu o prêmio de Melhor Ator pela Associação de Produtores de Teatro do Rio de Janeiro (ATPR).
O grande reconhecimento de Duvivier ocorreu com a criação do coletivo humorístico Porta dos Fundos, em 2012, ao lado de outros humoristas como Fábio Porchat e João Vicente. O grupo mudou de vez os rumos da produção de comédia no Brasil ao apostar em esquetes para a internet com linguagem ágil, contemporânea, crítica e frequentemente provocadora. No “Porta”, Duvivier destacou-se não apenas como ator, mas também como roteirista, contribuindo para a identidade autoral do projeto.
Mesmo com o foco no humor, o artista sempre teve boa relação com a literatura. Autor dos livros de poesia e crônicas Ligue os pontos e Caviar é uma ova. No ano de 2018 se casou com com a atriz e comunicadora, Giovanna Nader, com que tem duas filhas: Marieta, nascida em 2022, e Celeste, nascida no ano de 2022.
Duvivier também fez sucesso na televisão, tendo apresentado entre os anos de 2017 a 2023, o programa Greg News, que foi exibido pela HBO Brasil. O programa era inspirado em quadros internacionais de jornalismo satírico. Os temas dos episódios geralmente eram sobre políticos e assuntos virais nas redes sociais, abordando sempre um tom crítico e satírico.
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Nos últimos anos, Duvivier se tornou um conhecido em debates sobre a vida política brasileira pela disposição em abordar temas sensíveis utilizando o humor. Sempre envolvido em diferentes projetos da área da comunicação, Duvivier se tornou um grande exemplo do mundo das artes para uma geração onde a internet é o local para consumir conteúdos culturais e humorísticos.
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes
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