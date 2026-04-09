Autora de 'A empregada' revela identidade; veja o rosto

A escritora conhecida como Freida McFadden, autora do best-seller A empregada, decidiu tornar pública a verdadeira identidade após anos de anonimato. Em entrevista ao jornal USA Today, ela afirmou que o nome real é Sara Cohen e revelou que também atua como médica.

Segundo a autora, a decisão foi motivada pelo desgaste de manter o sigilo. “Cheguei a um ponto da minha carreira em que estou cansada de ter que manter isso em segredo. Estou cansada de as pessoas debaterem se sou uma pessoa real ou se sou três homens”, afirmou. “Sou uma pessoa real, tenho uma identidade real e não tenho nada a esconder.”

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McFadden explicou que adotou um pseudônimo para evitar conflitos entre as duas carreiras. A escritora também comentou detalhes sobre a aparência, frequentemente alvo de especulações, como o uso de óculos e peruca — segundo ela, por praticidade, e não como disfarce.

A autora contou ainda que pretendia manter o anonimato até se afastar da medicina. “Meu objetivo sempre foi guardar isso até o momento em que eu estivesse pronta para sair da profissão, para não comprometer meu trabalho”, disse. No fim de 2023, ela deixou o cargo em tempo integral e, atualmente, atende apenas esporadicamente.

Conciliar as duas rotinas, no entanto, tornou-se insustentável. McFadden relatou que o segredo acabou sendo descoberto por colegas de trabalho, que reagiram de forma positiva. “Eles foram muito gentis”, afirmou, destacando que muitos já eram leitores de seus livros sem saber que trabalhavam com a própria autora.

Apesar da revelação, ela garante que sua relação com o público permanece a mesma. “Embora eu não tenha divulgado meu nome verdadeiro até agora, sempre compartilhei minha essência. Tudo o que contei aos leitores foi verdadeiro. O nome pode ser uma surpresa, mas nada além disso”, concluiu.

Veja o rosto de Freida McFadden: