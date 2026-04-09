Criador de 'Euphoria' mantém Fezco vivo após morte do ator Angus Cloud

Euphoria retorna com mudanças na trama e homenagens após a morte de Angus Cloud - (crédito: Chris Delmas / AFP)

A terceira temporada de Euphoria chega cercada por expectativas, mas também por ausências difíceis de ignorar. A morte de Angus Cloud, em 2023, marcou profundamente a produção, mas não determinou o fim de Fezco dentro da narrativa. Pelo contrário: o personagem seguirá vivo na história, mesmo após o desfecho violento da segunda temporada.

Quem explica essa decisão é o criador da série, Sam Levinson. Conforme relatado ao The Hollywood Reporter, a escolha foi também uma forma de preservar algo do ator dentro da obra. “Eu não consegui mantê-lo vivo na vida real, mas consegui manter o personagem vivo na série. Eu o mantive vivo e o personagem teve um ótimo desenvolvimento. Acho que ele ficaria muito orgulhoso disso”, afirmou.

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A perda de Cloud, no entanto, ultrapassou o campo criativo e provocou uma revisão pessoal no próprio Levinson. “Eu amava muito o Angus e lutei muito para mantê-lo sóbrio enquanto ele estava aqui. Acho que quando ele faleceu, isso me fez dar um passo para trás e pensar: ‘qual é a história que eu quero contar, o que eu quero dizer? O que importa na vida?’”, revelou.

Esse processo de reflexão influencia diretamente o novo ciclo da série. De acordo com o criador, os episódios passam a explorar sentidos mais amplos, incluindo temas como fé e a ideia de algo que transcende o plano material.

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Fora da ficção, a trajetória de Cloud teve um desfecho precoce. O ator morreu aos 25 anos, e a causa foi identificada como “intoxicação aguda”, caracterizando uma overdose acidental. O laudo final apontou a presença de fentanil, cocaína, metanfetamina e outras substâncias na combinação que levou ao óbito.

A nova temporada estreia neste domingo (12/4) na HBO e na HBO Max. Na trama, Rue, vivida por Zendaya, será presa, enquanto Nate, personagem de Jacob Elordi, descobrirá um segredo envolvendo Cassie. O elenco ainda conta com Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Alexa Demie e Maude Apatow. Já Barbie Ferreira fica de fora desta nova fase.