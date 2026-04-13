Sr. e Sra. Smith escala nova protagonista e inicia filmagens da 2ª temporada

A nova temporada está sendo filmada em Los Angeles, após a produção receber incentivo fiscal de US$ 22,4 milhões do estado da Califórnia - (crédito: Observatorio do Cinema)

A segunda temporada de Sr. e Sra. Smith finalmente entrou em produção no Prime Video após meses de atraso e já chega com mudança importante no elenco principal.

Segundo fontes da Variety, Talia Ryder (Doce Menina e Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre) assumiu o papel principal feminino no lugar de Sophie Thatcher (Yellowjackets, Acompanhante Perfeita). Ela atuará ao lado de Mark Eydelshteyn (Anora), anunciado anteriormente como novo protagonista da temporada.

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Os dois substituem Maya Erskine e Donald Glover, que lideraram a primeira temporada ambientada em Nova York.

Outra mudança acontece nos bastidores: Anna Ouyang Moench (Ruptura, Treta) assume agora como showrunner e roteirista, substituindo Francesca Sloane.

A nova temporada está sendo filmada em Los Angeles, após a produção receber incentivo fiscal de US$ 22,4 milhões do estado da Califórnia para transferir as gravações. Inicialmente, as filmagens estavam previstas para começar no segundo semestre de 2025, mas acabaram adiadas por tempo indeterminado.

Tudo sobre Sr. e Sra. Smith

Inspirada no filme de 2005 estrelado por Brad Pitt e Angelina Jolie, a produção da Amazon MGM Studios mostra dois desconhecidos que assumem identidades falsas como John e Jane Smith, vivendo um casamento arranjado enquanto trabalham como espiões.

Lançada em fevereiro de 2024, a série foi bem recebida pela crítica e pelo público, conquistando 16 indicações ao Emmy e vencendo em duas categorias: melhor coordenação de dublês e melhor atriz convidada em drama, para Michaela Coel.

A primeira temporada de Sr. e Sra. Smith está disponível no Prime Video. O 2º ano não tem previsão de estreia.