Carolina Dieckmmann dispara contra julgamentos sobre corpo





Carolina Dieckmmann abriu o coração e fez um balanço reflexivo sobre seus 34 anos de carreira. A atriz, que coleciona diversos trabalhos memoráveis, refletiu sore como lida com as críticas ao corpo e o julgamento.

Em entrevista ao portal Gshow, a artista detalhou como age quando o assunto é hate ou comentários inadequados sobre seu corpo ou forma física. "O julgamento das pessoas não me afeta porque estou feliz, o que não gosto e bato sempre na tecla é o hábito que as pessoas têm de julgar corpos alheios", iniciou.

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"É absurdo"

"É absurdo. Isso não deveria ser discussão de ninguém, o corpo de cada um tem que ser a escolha e a identificação de cada um. Minha conversa nas redes sociais é muito mais a respeito disso", declarou Carolina Dieckmmann. Aos 47 anos, a estrela global também fez um balanço em torno do processo natural de envelhecimento.

"Minha beleza é de uma mulher que se gosta, se percebe, que está atenta ao atravessar pelo tempo, com questões profundas, sabe? Acho que amadurecer é isso, é a gente parar de brigar com as coisas e começar a aceitar elas também", disse a atriz.

O texto Carolina Dieckmmann dispara contra julgamentos sobre o corpo e desabafa: É absurdo" foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.