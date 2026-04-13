Saory Cardoso revela detalhes da intimidade com Dudu Camargo e expõe planos de ter filhos com o apresentador - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A influenciadora Saory Cardoso, noiva de Dudu Camargo, será uma das convidadas do programa Sensacional, exibido nesta segunda-feira, 13, na RedeTV!. Durante a participação, ela relembra sua passagem por A Fazenda 17 e surpreende ao contar detalhes do relacionamento que viveu com o jornalista dentro do confinamento.

Segundo Saory, a intenção inicial era evitar qualquer envolvimento amoroso no reality, mas a convivência acabou aproximando o casal. "A gente se beijava escondido, fazia tudo escondido e a casa toda falando: é casal fake. E a gente ia lá para a cama, tampava com edredom e se beijava, […] tínhamos o nosso momento de amasso, ninguém desconfiava". A influenciadora destaca que o romance era mantido em sigilo, o que gerava ainda mais especulações entre os participantes.

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No bate-papo com a apresentadora Daniela Albuquerque, Saory também comentou sobre a vida fora do reality e os planos para o futuro ao lado de Dudu. Morando juntos atualmente, ela revelou que o desejo de aumentar a família surgiu ainda durante o programa. "Ele está colocando pressão, quer porque quer […] Ele falava lá dentro: ‘Pede atendimento e tira o DIU para a gente fazer o menino aqui dentro'", contou, em tom descontraído.

A atração ainda contará com a presença da jornalista Michelle Barros, que também participou da mesma edição do reality e falou sobre seu relacionamento com Shia Phoenix. "Foi uma descoberta excepcional que mudou minha vida 360°", afirmou. Em outro momento, ela refletiu sobre sua trajetória pessoal e profissional, incluindo experiências difíceis do passado: "Como passei fome e também fiz uma reportagem no lixão de Maceió […] me revolto com desperdício".

Durante o quadro Papo com Dani, Michelle ainda relembrou episódios marcantes de sua vida antes da fama, abordando temas delicados com profundidade. "Quando fiquei adolescente, depois de alguns anos, entendi que sofri um abuso e, mais tarde, compreendi ainda mais a gravidade do que tinha acontecido comigo". O programa promete uma conversa intensa, reunindo relatos pessoais e bastidores inéditos das experiências vividas dentro e fora da televisão.