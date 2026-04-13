Além do Tempo substitui Terra Nostra na faixa de reprises da Globo

A Globo anunciou nesta segunda-feira (13) qual será a próxima reprise de novela a ocupar a faixa da Edição Especial. A emissora definiu que Além do Tempo (2015) vai substituir Terra Nostra nas tardes partir de do dia 27 de abril.
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Exibida originalmente em 2015, Além do Tempo, escrita por Elizabeth Jhin, ficou marcada por romper com o formato tradicional do folhetim, ao apresentar uma narrativa dividida em duas fases completas. Cada etapa possui começo, meio e fim, separadas por um salto temporal de mais de um século.
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A trama acompanha a trajetória de Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso), cujo romance conduz a história ao longo de diferentes vidas, explorando temas como amor, perdão e reencontros. Na primeira fase, ambientada no século XIX, a ação se passa na fictícia Campobello, no sul do Brasil, com conflitos familiares, diferenças sociais e segredos que moldam o destino dos personagens.
Na segunda etapa, situada cerca de 150 anos depois, os personagens retornam com os mesmos nomes, mas em novas realidades. Essa mudança de contexto permite que a novela explore conceitos como carma e destino, mantendo a ligação entre as duas fases.
Com a escolha, a Globo reforça sua estratégia de resgatar títulos marcantes para o público da tarde. Com direção de núcleo de Rogério Gomes, Além do Tempo reúne ainda nomes como Irene Ravache, Paolla Oliveira, Emilio Dantas e Letícia Persiles.