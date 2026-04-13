Além do Tempo substitui Terra Nostra na faixa de reprises da Globo - (crédito: Observatorio da TV)





A Globo anunciou nesta segunda-feira (13) qual será a próxima reprise de novela a ocupar a faixa da Edição Especial. A emissora definiu que Além do Tempo (2015) vai substituir Terra Nostra nas tardes partir de do dia 27 de abril.

Exibida originalmente em 2015, Além do Tempo, escrita por Elizabeth Jhin, ficou marcada por romper com o formato tradicional do folhetim, ao apresentar uma narrativa dividida em duas fases completas. Cada etapa possui começo, meio e fim, separadas por um salto temporal de mais de um século.

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A trama acompanha a trajetória de Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso), cujo romance conduz a história ao longo de diferentes vidas, explorando temas como amor, perdão e reencontros. Na primeira fase, ambientada no século XIX, a ação se passa na fictícia Campobello, no sul do Brasil, com conflitos familiares, diferenças sociais e segredos que moldam o destino dos personagens.

Na segunda etapa, situada cerca de 150 anos depois, os personagens retornam com os mesmos nomes, mas em novas realidades. Essa mudança de contexto permite que a novela explore conceitos como carma e destino, mantendo a ligação entre as duas fases.

Com a escolha, a Globo reforça sua estratégia de resgatar títulos marcantes para o público da tarde. Com direção de núcleo de Rogério Gomes, Além do Tempo reúne ainda nomes como Irene Ravache, Paolla Oliveira, Emilio Dantas e Letícia Persiles.