InícioDiversão e Arte
vale a pena ver de novo

Além do Tempo substitui Terra Nostra na faixa de reprises da Globo

Trama de Elizabeth Jhin volta em Edição Especial a partir do dia 27 de abril

Além do Tempo substitui Terra Nostra na faixa de reprises da Globo - (crédito: Observatorio da TV)
Além do Tempo substitui Terra Nostra na faixa de reprises da Globo - (crédito: Observatorio da TV)

A Globo anunciou nesta segunda-feira (13) qual será a próxima reprise de novela a ocupar a faixa da Edição Especial. A emissora definiu que Além do Tempo (2015) vai substituir Terra Nostra nas tardes partir de do dia 27 de abril.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Exibida originalmente em 2015, Além do Tempo, escrita por Elizabeth Jhin, ficou marcada por romper com o formato tradicional do folhetim, ao apresentar uma narrativa dividida em duas fases completas. Cada etapa possui começo, meio e fim, separadas por um salto temporal de mais de um século.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A trama acompanha a trajetória de Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso), cujo romance conduz a história ao longo de diferentes vidas, explorando temas como amor, perdão e reencontros. Na primeira fase, ambientada no século XIX, a ação se passa na fictícia Campobello, no sul do Brasil, com conflitos familiares, diferenças sociais e segredos que moldam o destino dos personagens.

Na segunda etapa, situada cerca de 150 anos depois, os personagens retornam com os mesmos nomes, mas em novas realidades. Essa mudança de contexto permite que a novela explore conceitos como carma e destino, mantendo a ligação entre as duas fases.

Com a escolha, a Globo reforça sua estratégia de resgatar títulos marcantes para o público da tarde. Com direção de núcleo de Rogério Gomes, Além do Tempo reúne ainda nomes como Irene Ravache, Paolla Oliveira, Emilio Dantas e Letícia Persiles.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon
OB
OB

Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 13/04/2026 23:09
    SIGA
    x