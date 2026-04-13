Rodrigo Bocardi está em negociação com o SBT para telejornal vespertino - (crédito: Observatorio da TV)





Fora da televisão desde janeiro de 2025, quando deixou a Globo, Rodrigo Bocardi negocia com o SBT para retornar ao vídeo. Caso o acordo seja fechado, o jornalista comandará o BocaTV, telejornal que leva o nome de seu projeto de jornalismo digital.

O horário pretendido é a faixa vespertina, entre 16h e 18h, o que traria mudanças na grade, especialmente no Fofocalizando, exibido nesse período. Segundo a coluna Outro Canal, Rodrigo Bocardi propôs um modelo de sociedade com a emissora, dividindo custos e lucros formato já adotado por nomes como Ratinho, Galvão Bueno e Celso Portiolli.

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As conversas seguem em andamento. A favor do apresentador está o fato de já possuir uma estrutura pronta: o BocaTV deve inaugurar nos próximos dias uma redação equipada para transmissões ao vivo. Bocardi pretende usar a visibilidade do SBT para ampliar o alcance de seu projeto nas plataformas digitais.

A relação entre o jornalista e a emissora não é recente. Desde sua saída da Globo, ele estreitou laços com a TV da família Abravanel, participando do Show do Milhão Celebridades em 2025 e concedendo entrevistas a programas da casa.

Rodrigo Bocardi foi demitido por justa causa da Globo em janeiro de 2025, após quase 25 anos na empresa. Sua saída ocorreu por recomendação do setor de compliance, após investigação que apontou descumprimento de normas éticas. Ele foi acusado de prestar serviços de comunicação para uma empresa ligada a contas públicas, incluindo companhias de ônibus da Grande São Paulo, situação que negou em entrevistas.