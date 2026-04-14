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Katy Perry se pronuncia após grave acusação feita por atriz

Assessoria da cantora rebate denúncia feita por Ruby Rose

Katy Perry se pronuncia após grave acusação feita por atriz - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Katy Perry se pronuncia após grave acusação feita por atriz - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Katy Perry se pronunciou após a acusação de abuso sexual da atriz Ruby Rose contra ela, realizada no último domingo (12/4) pelas redes sociais.

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À revista Variety, o representante da cantora declarou que "as alegações que estão sendo divulgadas nas redes sociais por Ruby Rose sobre Katy Perry não são apenas categoricamente falsas, são mentiras perigosas e irresponsáveis".

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"A Sra. Rose tem um histórico bem documentado de fazer alegações públicas graves nas redes sociais contra várias pessoas, alegações que foram repetidamente negadas pelos indivíduos citados", completou a nota, na sequência.

Em tempo, Ruby Rose expôs o ocorrido no Threads do Instagram, alegando que o crime teria acontecido há cerca de duas décadas, em uma boate em Melbourne, na Austrália, e que possuía imagens e testemunhas para comprovar o ocorrido. Ela ainda contou que, na época, tratou o caso como uma história engraçada, por não compreender como lidar com o que havia acontecido.

O texto Katy Perry se pronuncia após grave acusação feita por atriz nas redes sociais: São mentiras foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 14/04/2026 10:15
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