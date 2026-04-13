Paolla Oliveira faz 44 anos: relembre carreira, amores e sucessos

Recentemente a atriz terminou um relacionamento de cerca de cinco anos com o cantor Diogo Nogueira - (crédito: Reprodução/RedesSociais)

A atriz brasileira Paolla Oliveira está completando 44 anos nesta terça-feira (13/4). A musa da TV Globo já participou de inúmeras novelas de sucesso como: A força do querer (2017), Amor à vida (2013) e Além do tempo (2015), sendo sempre elogiada pelo público pela beleza e atuação. Agora, Paolla se depara com uma nova fase da carreira, em dezembro de 2025 a atriz encerrou um relacionamento de quase cinco anos com o cantor Diogo Nogueira.

Recentemente a atriz posou para fotos nas redes sociais enquanto praticava futevôlei na praia. Nas imagens é possível ver Paolla sorridente praticando o esporte na areia, deixando ainda uma legenda em tom de brincadeira. “Chama no ombrinho! Tentando entrar no ritmo!”, escreveu a atriz.

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O início da carreira de Paolla foi no SBT, no fim dos anos 1990. Lá ela trabalhava como assistente de palco do apresentador Celso Portiolli. Os primeiros trabalhos como atriz de Paolla foram nas novelas Metamorphoses (2004), da Record, e Belíssima (2005), da Globo. O último trabalho de Paolla foi no remake da novela Vale tudo (2025), onde interpretou a personagem Heleninha Roitman, filha da principal vilã da trama, Odete Roitman.

Formada em fisioterapia mas nunca tendo chegado a exercer o cargo, a atriz também é estrela de alguns filmes brasileiros. Alguns dos mais famosos filmes com a participação de Paolla são: Entre lençois, onde a atriz vive a personagem Paula, que acaba se envolvendo em um romance ao lado de Reynaldo Gianecchini, e Uma professora muito maluquinha, filme inspirado no livro do escritor Ziraldo.

Em 2024 ela participou da segunda temporada da série do Globo Play Justiça, onde interpretou Jordana, empresária do ramo da música que comete diversos crimes para proteger a fortuna deixada pelo pai. Paolla tem se mostrado ativa em causas coletivas nas redes sociais. Recentemente ela saiu em defesa do cãozinho orelha, morto covardemente por jovens em uma praia de Santa Catarina.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

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