Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (16/4)

Data estelar: Mercúrio em conjunção com Netuno.

A qualidade de nossos desejos define nosso nível de evolução, e por mais que no âmbito da civilização mascaremos nossos desejos para navegar na banal normalidade, cada um de nós, no íntimo do coração, conhece muito bem a verdadeira qualidade dos desejos que nos fazem arder de vontade de os realizar.

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O nível de evolução não é determinado geneticamente, portanto, não é exclusivo de nenhuma etnia, porque a evolução humana não se dá pelo tamanho do cérebro nem pela aparência, mas pela orientação que o ser interior, invisível e subjetivo, dá aos seus pensamentos e desejos.

Nossa humanidade é um catálogo muito amplo de desejos, abrangendo a mais hedionda abjeção quanto também a mais abstrata e ampla concepção de Vida, que leva a uma atuação sábia, solidária e amorosa.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Decida o que pretende e faça acontecer, se tornando independente das circunstâncias, porque se você se posicionar em dependência dessas, verá passar o tempo e nada acontecer em relação às suas pretensões. Tome a dianteira.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

São tantas emoções e acontecimentos que a alma não sabe o que fazer, se sente presa nos dilemas. Apesar de essa ser uma condição desconfortável, é o melhor que poderia acontecer, para você não se precipitar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A força do grupo é imbatível, e as pessoas sabem disso, porém, mesmo assim há toda uma resistência a se consolidarem os laços de solidariedade e cooperação necessários para as pessoas formarem um grupo coeso.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Fundamental é mesmo você estar no domínio das situações que lhe interessam, porque nesta parte do caminho quem manda é você, já que todo o esforço e responsabilidades recaíram sobre suas costas. Faça valer sua autoridade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O cenário não se amplia atualmente por obra de alguma mágica misteriosa, mas como resultado de tudo que você andou investindo nos meses anteriores. Respire com alívio, daqui para frente há muitas aventuras.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Apesar de você não ser mais essa pessoa que foi no passado, muita gente não percebeu sua mudança e continua colocando você dentro da mesma moldura. É hora de destruir essa moldura para se libertar do passado.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Enquanto você tenha certeza do que você pretende e se movimente com determinação nesse sentido, as pessoas sinceras e as falsas irão ficando evidentes, sendo isso fundamental para fazer boas escolhas de parcerias.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Uma pequena semente contém uma árvore gigantesca. Isso se também aplica às oportunidades que a vida oferece. Aquilo que à primeira vista possa parecer abaixo de suas ideias, com o tempo pode exceder suas expectativas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12

Todas essas novidades que fazem seus olhos brilharem e que atiçam o coração para se envolver em novas aventuras, tudo há de ser selecionado com muita calma, sem você se precipitar em nenhuma direção. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Não apenas há males que vêm por bem, porque a proteção da vida às vezes parece um castigo, como também você precisa tomar atitudes que aos olhos de outras pessoas parecem erradas, mas o tempo demonstra corretas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Algumas conversas agradam sua alma, porque vêm recheadas de boas perspectivas para o futuro, enquanto outras, de encerramento de ciclos, lhe dão nos nervos. O cenário é assim, tudo junto e misturado. É a vida.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Defenda seus interesses e invista em atividades que compensem, porque este é um momento auspicioso que pode trazer como resultado um futuro mais agradável e consolidado e, por isso, com menos ansiedade envolvida.